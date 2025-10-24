BCIE nombra a José Guillermo Guerrero como nuevo vicepresidente ejecutivo

Finanzas

Guerrero cuenta con una sólida trayectoria con más de 25 años de experiencia en gestión de riesgos, finanzas corporativas, desarrollo y multilateralismo.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció el nombramiento de José Guillermo Guerrero Sobrino, de nacionalidad mexicana, como su nuevo vicepresidente ejecutivo. El nombramiento de Guerrero marca un hito institucional sin precedentes, al convertirse en el primer vicepresidente ejecutivo originario de un país miembro extrarregional, que fue el primer país de ese grupo de miembros que se incorporó al BCIE en 1992.

El proceso inició en abril de 2025 con una convocatoria pública internacional, que recibió más de 600 postulaciones de candidatos provenientes de distintos países miembros del Banco. El BCIE contó con el acompañamiento de una firma internacional que facilitó el reclutamiento y acompañó el proceso. Guerrero asumirá el cargo en reemplazo de Jaime Roberto Díaz, a quien el BCIE agradece por sus años de servicio y su valiosa contribución a fortalecer la institución. El nombramiento se produce en el marco de una nueva etapa institucional, liderada por su Presidente Ejecutiva, Gisela Sánchez, la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del Banco.