Vector e Intercam ya no operan en México: Asociación de Bancos

POR EFE Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo, han dejado de operar, informó la Asociación de Bancos de México (ABM). "Las instituciones ya no funcionan, ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones y se cuidaron a los clientes que era lo que se tenía que hacer", dijo a medios este jueves Jorge Arturo Arce, vicepresidente de la ABM, tras la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2025 en esta capital.

"Los activos de esas instituciones se vendieron a otras, entonces gran parte todas las operaciones ya están transferidas, (solo) debe haber algo residual", añadió. Recordó que en el caso de CIBanco, el tercer implicado, el pasado 10 de octubre inició el proceso de liquidación del banco y ante ello el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó que se proceda al pago de obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras del banco los depósitos que estén protegidos por la ley, lo cual comenzó el 13 de octubre. Precisamente ese día, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México revocó la autorización de CIBanco para operar como institución financiera. "Ese capítulo se quedó ahí, acabó, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando como gremio, como bancos, en mejorar nuestros estándares continuamente, porque este tipo de preocupaciones continúan y cambian", consideró el dirigente. "(Tenemos que) estar muy alerta, seguir las reglas lo mejor que se pueda y entender que tienes que pensar más allá. Tienes que ver tu ambiente de riesgo, entender tus riesgos, invertir, crear una cultura de riesgos en la institución y en el gremio", expuso.