Calidad Inmobiliaria lanza un fondo de titularización de inmuebles por US$15 millones

Finanzas

Por revistaeyn.com La Bolsa de Valores de El Salvador celebró la incorporación de Calidad Inmobiliaria al mercado bursátil, mediante la colocación del Fondo de Titularización Inmobiliario Izalco 1 por US$15 millones, un mecanismo que les permitirá financiar el desarrollo de proyectos de vivienda vertical en el país. Patricia de Magaña, gerente general de la Casa de Corredores de Bolsa SGB, explicó que se colocaron 4 series O, P, Q y R por un total de US$285,000 equivalente a 285 títulos de participación a precio base de US$1,000 cada una y plazo de 3.44 años.

Con estas series ya suman 21 tramos colocados por un monto de US$1,614,000 equivalente a 1,614 títulos de participación, con calificación de riesgo por Zumma, asignada Nivel 2 que se le otorga a las acciones que representan una muy buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor, volviéndolo atractivo a los inversionistas. Desde Calidad Inmobiliaria, Alejandro Bellegarrigue, director país, aseguró que con la primera colocación del Fondo de Titularización Izalco 1, dan un paso decisivo en el financiamiento del proyecto Torres Floreli. "Esta primera emisión es solo el inicio de un camino que traerá más alternativas innovadoras de inversión en el futuro”, señaló Bellegarrigue. “Con esta operación damos la bienvenida a una empresa referente del sector construcción, convencidos de que los recursos obtenidos contribuirán de manera decisiva a la exitosa ejecución de sus proyectos”, destacó Valentín Arrieta, Director Ejecutivo de la Bolsa de Valores.