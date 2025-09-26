BCIE emite primer Bono Social de Atención Hospitalaria por US$70 millones

Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó su primer Bono Social de Atención Hospitalaria en los mercados internacionales de capital, por US$70 millones a quince años plazo.
Los recursos de este bono se destinarán a proyectos bajo la categoría de “Acceso a Servicios Esenciales – Desarrollo de Sistemas de Salud” bajo el referido Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, que incluye la construcción, operación, mejora y equipamiento de hospitales e instituciones de salud que atienden a comunidades vulnerables.
Entre las iniciativas a financiar se encuentran la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica y el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria en Honduras, entre otros; los cuales contribuirán a ampliar significativamente la atención médica y hospitalaria a niños y familias en situación de vulnerabilidad.
El bono emitido para un inversionista asiático bajo el altamente calificado Marco de Bonos Sostenibles del BCIE (SQS2 por Moody’s) con el acompañamiento de Barclays Bank PLC; reafirmando la sólida reputación del Banco entre los inversionistas globales que consideran criterios ASG al momento de realizar sus inversiones, particularmente en Asia, región que representa el 21 % del fondeo histórico del Banco en los mercados de capital.
Esta es la emisión ASG número 33 del BCIE, destacando su liderazgo e innovación en los mercados de capitales sostenibles y su posición como uno de los multilaterales con el mayor número de colocaciones ASG a nivel global.
La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló: “Nos enorgullece emitir el primer Bono de Atención Hospitalaria del BCIE, un hito que refleja nuestro compromiso con la innovación en finanzas sostenibles y nuestra misión de generar un impacto social visible en la región. Con esta emisión canalizamos recursos hacia proyectos que fortalecen los sistemas de salud y amplían el acceso a servicios críticos para nuestra región, particularmente a las poblaciones más vulnerables.”