CAF y Honduras firman contrato de préstamo por US$160 millones

Finanzas

Por revistaeyn.com Durante su visita a Honduras, el Presidente Ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, Sergio Díaz-Granados, sostuvo una reunión bilateral con la Presidenta de la República, Xiomara Castro. En el encuentro se formalizó la firma del contrato de préstamo por US$160 millones para la modernización del Corredor de Occidente CA-4 y se anunció una donación de US$250.000 en ayuda humanitaria para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que afectan al país.

Honduras se incorporó como país miembro del CAF en 2023, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo económico, social e integral de la región centroamericana. "Honduras está dando pasos decisivos hacia la modernización de su infraestructura y el fortalecimiento de su tejido social, y CAF se enorgullece de ser un socio estratégico en este proceso de transformación", afirmó Sergio Díaz-Granados. "El proyecto del Corredor de Occidente no es solo una inversión en concreto y asfalto, es una apuesta por el futuro de Honduras, por la competitividad de sus exportaciones, por la seguridad de sus ciudadanos en las carreteras y por la integración efectiva de Centroamérica. Además, con la ayuda humanitaria que hoy anunciamos, reafirmamos nuestro compromiso no solo con el desarrollo a largo plazo, sino también con el apoyo inmediato en momentos de crisis. CAF está y estará siempre al lado del pueblo hondureño", añadió.