BCIE recibe aporte del OPEC Fund para promover proyectos de inversión climática

Por revistaeyn.com
En el marco de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) suscribieron un Acuerdo de Contribución Financiera no reembolsable por un monto de hasta US$750.000.00, destinado al Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático (FCC) del BCIE.
Con este aporte, el OPEC Fund se incorpora como nuevo donante del FCC, mecanismo creado por el BCIE para financiar estudios técnicos y asistencias destinadas a la formulación de proyectos con enfoque climático en los países de la región.
Este fondo ha sido clave para generar una sólida cartera de iniciativas en adaptación, mitigación y gestión de riesgos climáticos, facilitando su acceso a financiamiento del propio BCIE o de fuentes externas.
La contribución refuerza además la confianza internacional en el FCC, que ya cuenta con el respaldo de instituciones como la Unión Europea, KfW y AECID/FONPRODE, y fortalece la cooperación entre ambas instituciones, que mantienen una relación de más de dos décadas y han movilizado conjuntamente US$1,413 millones en cofinanciamientos en sectores clave como energía, transporte, acción climática y desarrollo rural.
“La incorporación del OPEC Fund como nuevo donante del Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático reafirma el compromiso conjunto por impulsar soluciones innovadoras frente al cambio climático”, expresó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE.
Por su parte, el Presidente del OPEC Fund, bdulhamid Alkhalifa, señaló que “El OPEC Fund reafirma su compromiso de seguir respaldando iniciativas que contribuyan con soluciones concretas al cambio climático en nuestros países beneficiarios. A través de este aporte, buscamos fortalecer la identificación y preparación de proyectos, así como facilitar la implementación de soluciones eficaces, adaptadas a las realidades locales.”