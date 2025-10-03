BCIE prestará a Nicaragua UD$235 millones para ampliar y mejorar sus carreteras

POR EFE

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prestará a Nicaragua 235 millones de dólares para ampliar y mejorar las carreteras de ese país centroamericano, informó este miércoles en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

La línea de crédito será desglosado en dos tramos de carreteras que se formalizarán mediante dos contratos de préstamo, explicó el Gobierno de Nicaragua a través de un acuerdo presidencial.

Para el primer tramo el BCIE desembolsará 138 millones de dólares, y para el segundo, 97 millones de dólares, de acuerdo con la información.