Honduras alcanza acuerdo técnico con FMI para desembolso de US$120 millones

El jefe de misión del FMI, Emilio Fernández Corugedo, señaló que ambas partes lograron “un acuerdo a nivel del personal” para completar la cuarta revisión de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y al Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo técnico sobre las políticas y reformas necesarias para completar la cuarta revisión del programa suscrito en 2023, cuya aprobación permitiría un desembolso de US$120 millones, y el organismo instó al país a avanzar en reformas del sector energético.

Según el organismo, las políticas macroeconómicas prudentes, el dinamismo de las remesas y los precios favorables de exportación han permitido que Honduras "siga navegando con éxito este período de excepcional incertidumbre mundial y en el contexto de un año electoral".

Los indicadores muestran resultados "firmes" y solidez: la economía creció 3,9 % en el primer semestre de 2025, la inflación se ubicó en 4,2 % en agosto —dentro del rango del Banco Central de Honduras (BCH)— y las reservas internacionales alcanzaron 9.700 millones de dólares.

El comunicado subraya que el Gobierno ha redoblado esfuerzos en su programa estructural, con avances en reformas fiscales, medidas para reforzar la transparencia y gobernanza, claves en la preparación de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) prevista para 2026.

En materia energética, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) avanza en los preparativos para una licitación internacional de largo plazo en 2026.

El FMI destacó que reducir pérdidas, saldar atrasos con generadores y asegurar financiamiento serán pasos decisivos para el éxito de este proceso, que cuenta con una línea contingente de US$300 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

"Es esencial aplicar con firmeza las reformas para fortalecer la eficiencia de la ENEE, lo que incluye armonizar sus prácticas contables con las normas internacionales y fusionar las entidades de distribución", además de una mayor transparencia y lanzar un tablero público de indicadores del sector para reforzar la confianza de inversionistas, explicó.

En política fiscal, el organismo remarcó que la “prudencia continúa siendo esencial” para salvaguardar la estabilidad. La meta de déficit de 1,5 % del PIB para 2025 sigue considerándose adecuada, al tiempo que se mantiene espacio para la inversión productiva y social.