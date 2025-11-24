Empresas & Management

El modelo de Empresas B gana terreno y plantea un giro en la lucha contra el cambio climático

Desde el desarrollo de materiales biodegradables hasta iniciativas de agroecosistemas regenerativos, las Empresas B certificadas están impulsando transformaciones en industrias tan diversas como la moda, la biotecnología y el reciclaje industrial.

Por revistaeyn.com En pleno desarrollo de la COP30 en Belém, un conjunto de nuevos análisis vuelve a poner en el centro del debate al modelo de Empresas B. La discusión climática mundial coincide ahora con proyecciones que sugieren que este tipo de gestión empresarial podría convertirse en un acelerador clave de la transición hacia economías bajas en carbono. Los estudios utilizan el reconocido simulador En-ROADS, herramienta que permite visualizar qué ocurriría si diversas políticas ambientales se aplicaran a gran escala. Según sus estimaciones, el planeta se encamina a un incremento promedio de 3,3 °C hacia finales de siglo si no se modifican las tendencias actuales.

Sin embargo, los cálculos muestran que, si toda la actividad económica adoptara estándares similares a los de las Empresas B, ese aumento podría disminuir en aproximadamente 0,5 °C para 2100, una variación que alteraría sensiblemente la trayectoria climática global. Actualmente, más de 10.300 empresas certificadas implementan prácticas concretas de economía circular, transparencia y reducción de emisiones. El contraste con compañías no certificadas es notable: los avances de las B Corps superan ampliamente los promedios globales. Argentina se ha convertido en uno de los referentes regionales, con 278 organizaciones que ya operan bajo este marco. De acuerdo con la investigación de B Lab, la diferencia no se explica solo por la adopción de protocolos ambientales, sino por un enfoque de gestión que incorpora el impacto en cada decisión. La medición rigurosa de emisiones es un pilar esencial: las empresas que cuantifican su huella climática muestran reducciones sostenidas de gases de efecto invernadero, un aspecto crítico en un contexto marcado por límites planetarios cada vez más presionados. Los casos de innovación también se multiplican. Desde el desarrollo de materiales biodegradables hasta iniciativas de agroecosistemas regenerativos, las compañías certificadas están impulsando transformaciones en industrias tan diversas como la moda, la biotecnología y el reciclaje industrial.