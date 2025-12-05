L26.3286
Finanzas

BCIE regresa al mercado japonés con emisión privada por US$14,3 millones

Esta operación se enmarca en la estrategia de fondeo del Banco, orientada a diversificar monedas y mercados, al mismo tiempo que optimiza su costo de financiamiento.

  • BCIE regresa al mercado japonés con emisión privada por US$14,3 millones

    Dicha transacción, estructurada en formato de colocación privada por Daiwa Capital Markets, representa la vigesimoquinta emisión del BCIE en el mercado japonés. Foto de archivo
2025-12-05

Por revistaeyn.com

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) llevó a cabo una emisión en el Mercado de Capitales de Japón por un monto total de 25 millones de dólares neozelandeses (NZD), equivalentes a aproximadamente US$14,3 millones.

Dicha transacción, estructurada en formato de colocación privada por Daiwa Capital Markets, representa la vigesimoquinta emisión del BCIE en el mercado japonés y la tercera realizada en esta moneda.

Latinex concreta la primera emisión en colones costarricenses desde Panamá

Esta operación se enmarca en la estrategia de fondeo del Banco, orientada a diversificar monedas y mercados, al mismo tiempo que optimiza su costo de financiamiento para trasladar estos beneficios en última instancia a sus países miembros.

La emisión busca atender la demanda de cierto el segmento de inversionistas “retail” japoneses, reconocido por su estabilidad y recurrencia, y que valora la solidez financiera del BCIE, respaldada por sus calificaciones crediticias de primer nivel (AA+/S&P y Aa3/Moody’s).

BCIE y FONPLATA firman Acuerdo de Intercambio de Exposición por hasta US$468 millones

Asimismo, refuerza el compromiso del Banco de ampliar su base de inversionistas, consolidando su presencia en un mercado estratégico para su estrategia de captación.

La Presidente Ejecutiva, Gisela Sánchez, destacó: “Nos complace continuar fortaleciendo nuestra trayectoria en el mercado japonés. Esta emisión confirma el alcance global del BCIE, reconocido por los inversionistas gracias a nuestra solidez financiera, compromiso con el desarrollo sostenible y trayectoria comprobada en beneficio de nuestros países miembros”.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Finanzas
|
Inversiones
|
Bolsa de valores
|
Mercado Bursátil
|
BCIE
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE