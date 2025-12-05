BCIE regresa al mercado japonés con emisión privada por US$14,3 millones

Finanzas

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) llevó a cabo una emisión en el Mercado de Capitales de Japón por un monto total de 25 millones de dólares neozelandeses (NZD), equivalentes a aproximadamente US$14,3 millones. Dicha transacción, estructurada en formato de colocación privada por Daiwa Capital Markets, representa la vigesimoquinta emisión del BCIE en el mercado japonés y la tercera realizada en esta moneda.

Esta operación se enmarca en la estrategia de fondeo del Banco, orientada a diversificar monedas y mercados, al mismo tiempo que optimiza su costo de financiamiento para trasladar estos beneficios en última instancia a sus países miembros. La emisión busca atender la demanda de cierto el segmento de inversionistas “retail” japoneses, reconocido por su estabilidad y recurrencia, y que valora la solidez financiera del BCIE, respaldada por sus calificaciones crediticias de primer nivel (AA+/S&P y Aa3/Moody’s).