BCIE emite US$162 millones en el mercado de capitales de México

Por Agencia EFE El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó su trigésima colocación en el mercado de capitales de México por un monto de 3,000 millones de pesos mexicanos (MXN) unos US$162 millones, en formato de tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, a un plazo de 3.5 años y logró el mejor nivel de fondeo efectivo después de cobertura en la historia del Banco. La emisión obtuvo las calificaciones Aaa.mx y mx.AAA por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, respectivamente, y fue estructurada por Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Esta emisión se llevó a cabo bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y como parte de su Estrategia Financiera, que prioriza la movilización de recursos con enfoque ASG. Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos sociales que contribuyen al desarrollo humano, la inclusión social y la mejora de la infraestructura básica en la región, apoyando directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs). El respaldo de los inversionistas se reflejó en una sobresuscripción del libro de órdenes de 2.12 veces el monto emitido, alcanzando un monto total de MXN6,359 millones (unos US$343 millones)– esto se tradujo en una compresión significativa de al menos 9pbs con respecto a los niveles iniciales de precio (IPTs). La emisión atrajo a una amplia base de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de inversión, bancos comerciales, aseguradoras y bancas privadas, reafirmando la confianza del mercado mexicano en los instrumentos sostenibles del BCIE.