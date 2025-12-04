Latinex concreta la primera emisión en colones costarricenses desde Panamá

Por revistaeyn.com
La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) alcanzó un nuevo hito con el registro de la primera emisión realizada en colones costarricenses desde Panamá.
La operación, correspondiente a la Serie Senior AB del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), fue autorizada por hasta ₡25.000 millones, marcando un precedente tanto para el mercado panameño como para la región.
Además de su tamaño y naturaleza, la transacción destaca por convertirse en la primera emisión en una moneda extranjera listada en el mercado panameño, un paso estratégico que amplía las capacidades del país para atraer emisiones transfronterizas, diversificar instrumentos disponibles y consolidar su posición como plataforma financiera regional.
Latinex subrayó la relevancia del anuncio al señalar que “este avance reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la conexión entre mercados, impulsando instrumentos que promuevan la diversificación, competitividad y crecimiento del ecosistema bursátil panameño y latinoamericano”.
La emisión en colones evidencia la capacidad del mercado de valores panameño para incorporar nuevas estructuras y monedas, permitiendo la participación de inversionistas regionales con diferentes perfiles y necesidades, y abriendo puertas para emisores que buscan alternativas de financiamiento más amplias y competitivas.
De acuerdo con la entidad, este tipo de operaciones demuestra el potencial de Panamá para consolidarse como un centro bursátil moderno, flexible y preparado para atraer capitales a escala regional.
Latinex aseguró que continuará promoviendo iniciativas de integración financiera y desarrollando un mercado más abierto, innovador y alineado con las demandas de un entorno cada vez más interconectado.
Con esta transacción, el país refuerza su ruta hacia un mercado de valores con mayor profundidad y alcance internacional, fortaleciendo el vínculo entre emisores, inversionistas y plataformas bursátiles latinoamericanas.