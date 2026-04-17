BCIE y CAF realizan segundo Acuerdo de Intercambio de Exposición por US$500 millones

Finanzas

Con este segundo acuerdo, BCIE y CAF acumulan conjuntamente US$1.200 millones en operaciones de este tipo, consolidando una de las alianzas de optimización de balance más activas entre Bancos Multilaterales de Desarrollo.

Por revistaeyn.com En el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) suscribieron un segundo Acuerdo de Intercambio de Exposición (EEA, por sus siglas en inglés) por un monto de US$500 millones. Dicho acuerdo fue ejecutado al amparo del Contrato Marco para EEAs suscrito por ambas instituciones en mayo de 2025, bajo el cual se realizó la primera transacción por US$700 millones, hito que representó la primera operación de este tipo entre dos bancos con calificación "AA" en la región.

Con este segundo acuerdo, BCIE y CAF acumulan conjuntamente US$1.200 millones en operaciones de este tipo, consolidando una de las alianzas de optimización de balance más activas entre Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) de América Latina y fortaleciendo la cooperación Sur-Sur entre ambas instituciones. La Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó: “Este segundo acuerdo con CAF refleja algo que hemos construido con rigor técnico y consistencia: una hoja de balance más eficiente, con exposiciones más diversificadas y una relación institucional que ya opera con instrumentos de primer nivel.”