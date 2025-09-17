Cómo mejorar las finanzas personales en cuatro pasos sencillos

A la par, la inflación sigue enviando señales preocupantes. En julio, el índice de precios en Estados Unidos subió un 0,2 % mensual y un 2,7 % anual. Pero lo más llamativo es la inflación “subyacente” (la que no cuenta alimentos ni energía y refleja la tendencia real): avanzó 0,3 % en julio y llegó al 3,1% anual, su mayor nivel en seis meses. Esto significa que los precios de muchos servicios y productos que usamos día a día siguen sin ceder.

Mientras la Bolsa de Valores de Nueva York celebra máximos históricos con índices como el S&P 500 y el Nasdaq, otro récord crece silenciosamente: la deuda de los hogares.

¿Y qué implica todo esto para el ciudadano? Yoel Sardiñas, fundador y CEO de Investep Academy, señala que cada dólar que deja en deuda de tarjeta le cuesta más. Los intereses están en niveles históricos, lo que significa que si no ejecuta un plan financiero, el dinero se escurre hacia los bancos en vez de trabajar para usted.

"La paradoja es clara: mientras Wall Street rompe récords, millones de familias sienten que su dinero alcanza menos. Pero la solución no está en temerle al sistema, sino en jugar las cartas con inteligencia", dice Sardiñas.

Estos son algunos pasos prácticos que recomienda el experto:

1. Atacar primero la deuda cara: Hacer una lista de todas las deudas e identificar aquellas con los intereses más altos. A continuación, aplicar la estrategia “avalancha”: pagar lo mínimo en todas y destinar más al saldo con mayor interés.

2. Proteger la liquidez: Mantener un fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos. En un entorno donde los precios suben y el empleo puede enfriarse, tener un colchón es libertad.

3. Aprovechar los beneficios de los mercados: Aunque la Bolsa esté en máximos, no es tarde para empezar. Al contrario: invertir de manera sistemática permite que los récords del mercado también jueguen a tu favor. No necesita grandes sumas, sino constancia.