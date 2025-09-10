Finanzas

Más de 2,4 millones de personas en Panamá tiene al menos una referencia de crédito

Los préstamos personales otorgados por otras instituciones financieras, como Cooperativas y Financieras en Panamá, ascienden a US$2.721 millones distribuidos en 870.403 obligaciones, para un préstamo promedio de US$3.127, con una morosidad del 16.2 % sobre saldo.

Por revistaeyn.com Al cierre de agosto de 2025, el Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian registra 2,113,932 panameños y 304,869 extranjeros, para un total de 2,418,801 personas con al menos una referencia de crédito o financiamiento en el sistema. La deuda total acumulada asciende a US$42,306,494,196 de los cuales US$1,255,813,145 están clasificados como Cuentas contra Reserva. Es decir, el 2.96 % de la cartera ha tenido que ser castigado por los agentes económicos, debiendo usar sus reservas para compensarla pérdida.

Estas cifras están basadas en la información que suministran las empresas afiliadas a APC Experian, por lo que pueden tener variaciones con las que suministran las autoridades gubernamentales o regulatorias. Del total de la cartera sin incluir Cuentas contra Reserva, la morosidad total del sistema asciende al 6.6 % sobresaldo, cuando en el mismo mes del año pasado se situaba en 7.4 %, registrando una disminución del 11 %, señala Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian. El saldo total en Hipotecas Bancarias es de US$21,190,214,471 equivalente a 339,612 préstamos, para un saldo promedio de US$62,395 por hipoteca, con una morosidad de 4.7 % sobre saldo, la cual disminuyó 8.8 % con respecto al año pasado, cuando estaba en 5.1 %. Este indicador ha mejorado con respecto a meses anteriores.

CRÉDITOS PARA AUTOS

Cardellicchio indica que los préstamos de auto bancarios tienen la morosidad más baja del sistema, 2.1 % sobre saldo. El total de la deuda asciende a US$2,199,323,481, equivalente a 162,255 automóviles, para un promedio de US$13,555 por préstamo. El año pasado el promedio era de US$12,839 por vehículo, lo cual implica un aumento del 5.6 %. Los préstamos personales bancarios presentan una deuda total de US$8,468,148,741 para 636,330 obligaciones, lo que resulta en un promedio de US$13,308 por préstamo, con una morosidad de 4.0 % sobre saldo. Los préstamos personales otorgados por otras instituciones financieras, como Cooperativas y Financieras, ascienden a US$2,721,611,332 distribuidos en 870,403 obligaciones, para un préstamo promedio de US$3,127, con una morosidad del 16.2 % sobre saldo. La morosidad en saldo de préstamos personales emitidos por Financieras y Cooperativas se ha incrementado en 4.5 % con relación al año pasado (15.5 %). Es importante resaltar que el 47.1 % de los préstamos personales emitidos por Financieras y Cooperativas se encuentra moroso a más de 60 días, en comparación con un 6.1 % de los Bancos (medido en cantidad de obligaciones, no saldo).