Más de 2,4 millones de personas en Panamá tiene al menos una referencia de crédito

Por revistaeyn.com
Al cierre de agosto de 2025, el Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian registra 2,113,932 panameños y 304,869 extranjeros, para un total de 2,418,801 personas con al menos una referencia de crédito o financiamiento en el sistema.
La deuda total acumulada asciende a US$42,306,494,196 de los cuales US$1,255,813,145 están clasificados como Cuentas contra Reserva. Es decir, el 2.96 % de la cartera ha tenido que ser castigado por los agentes económicos, debiendo usar sus reservas para compensarla pérdida.
Estas cifras están basadas en la información que suministran las empresas afiliadas a APC Experian, por lo que pueden tener variaciones con las que suministran las autoridades gubernamentales o regulatorias.
Del total de la cartera sin incluir Cuentas contra Reserva, la morosidad total del sistema asciende al 6.6 % sobresaldo, cuando en el mismo mes del año pasado se situaba en 7.4 %, registrando una disminución del 11 %, señala Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.
El saldo total en Hipotecas Bancarias es de US$21,190,214,471 equivalente a 339,612 préstamos, para un saldo promedio de US$62,395 por hipoteca, con una morosidad de 4.7 % sobre saldo, la cual disminuyó 8.8 % con respecto al año pasado, cuando estaba en 5.1 %. Este indicador ha mejorado con respecto a meses anteriores.
CRÉDITOS PARA AUTOS
Cardellicchio indica que los préstamos de auto bancarios tienen la morosidad más baja del sistema, 2.1 % sobre saldo. El total de la deuda asciende a US$2,199,323,481, equivalente a 162,255 automóviles, para un promedio de US$13,555 por préstamo.
El año pasado el promedio era de US$12,839 por vehículo, lo cual implica un aumento del 5.6 %. Los préstamos personales bancarios presentan una deuda total de US$8,468,148,741 para 636,330 obligaciones, lo que resulta en un promedio de US$13,308 por préstamo, con una morosidad de 4.0 % sobre saldo.
Los préstamos personales otorgados por otras instituciones financieras, como Cooperativas y Financieras, ascienden a US$2,721,611,332 distribuidos en 870,403 obligaciones, para un préstamo promedio de US$3,127, con una morosidad del 16.2 % sobre saldo.
La morosidad en saldo de préstamos personales emitidos por Financieras y Cooperativas se ha incrementado en 4.5 % con relación al año pasado (15.5 %). Es importante resaltar que el 47.1 % de los préstamos personales emitidos por Financieras y Cooperativas se encuentra moroso a más de 60 días, en comparación con un 6.1 % de los Bancos (medido en cantidad de obligaciones, no saldo).
Las tarjetas de crédito bancarias presentan la morosidad más alta del sistema: 8.8 % sobresaldo, pero inferior al mismo mes del año pasado, cuando se situaba en 9.8 %. El monto total adeudado está en US$2,836,286,454 para 845,023 tarjetas en circulación, con un saldo promedio de US$3,356 por tarjeta. En el último año, el sistema registra 59,829 tarjetas nuevas en circulación, apunta Cardellicchio.
Cabe resaltar que se está castigando un promedio de US$1 millón por mes en saldo de tarjetas de crédito. Resaltamos que, en cuanto a apertura de préstamos nuevos (considerando todo tipo de préstamo), los Bancos otorgaron 41,619 préstamos en junio 2025, contra 38,693 en junio2025, para un 7.5 % de incremento.
Las Cooperativas redujeron de 5,784 en junio 2024 a 5,514 en mayo de este año, para un 5 % menos, y las Financieras también disminuyeron la cantidad de préstamos otorgados de 21,962 en junio 2024 a 20,197 en junio 2025, equivalente a un 9 % menos.