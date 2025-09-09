Honduras reduce su deuda externa, pero enfrenta pagos elevados en el primer semestre

Por revistaeyn.com
Al cierre de julio de 2025, la deuda externa del sector público hondureño se situó en US$10,084.5 millones, un descenso de US$121.6 millones respecto a diciembre de 2024 (US$10,206.1 millones).
Esta caída refleja que, entre enero y julio, los pagos a capital (US$596.2 millones) superaron a los desembolsos recibidos (US$404.2 millones), lo que resultó en una amortización neta de US$192.0 millones —aunque la variación cambiaria añadió US$70.4 millones al saldo—, reporta el Banco Central de Honduras (BCH).
La composición del pasivo muestra a un Gobierno General fuertemente endeudado: éste concentra US$9,086.8 millones, equivalente al 90.1 % del total. La Autoridad Monetaria acumula US$870.8 millones (8.6 %), mientras que las empresas públicas no financieras y las instituciones públicas financieras representan apenas 1.1 % y 0.2 %, respectivamente.
En cuanto a los acreedores, los organismos multilaterales explican la mayor parte de la deuda (US$6,997.1 millones o 69.4 %), seguidos por acreedores comerciales con US$2,064.0 millones (20.5 %) y bilaterales con US$1,023.4 millones (10.1 %), indica el BCH
Por instrumento, el 80.2 % del stock (US$8,084.5 millones) corresponde a préstamos convencionales y el 19.8 % restante (US$2,000 millones) a títulos valores emitidos en los mercados internacionales en tres colocaciones (US$700 millones en enero 2017, US$600 millones en junio 2020 y US$700 millones en noviembre 2024).
En lo que va de 2025, los desembolsos netos desde el exterior totalizaron US$404.2 millones. De ese monto, US$210.2 millones fueron destinados al apoyo de la gestión de liquidez del Banco Central y la balanza de pagos (incluyendo US$160.2 millones del acuerdo vigente con el FMI y US$50.0 millones de una línea revolvente del BCIE); US$114.0 millones se canalizaron a proyectos e inversiones (con US$60.4 millones del BCIE y USD 47.2 millones del BID y la AIF), y US$80.0 millones constituyeron apoyo presupuestario de la CAF para programas sociales.
El servicio de deuda entre enero y julio alcanzó US$838.4 millones: US$596.2 millones se emplearon en amortización de capital y US$242.2 millones en costos financieros (intereses y comisiones). El 81.6 % de estos pagos se realizaron a organismos multilaterales, y la práctica totalidad (99.8 %) fue cubierta en divisas con provisión del BCH.
Paralelamente, hay créditos por US$315.3 millones en proceso de negociación para programas de política fiscal, equidad de género y movilidad humana, que podrían modificar el perfil financiero en los próximos meses.