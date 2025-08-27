Demanda de China y tensiones políticas europeas impulsan precio del oro

El oro al contado subía un 0,4 % a US$3.379,33 la onza y los futuros del oro para octubre subían un 0,3 % a US$3.427,62 la onza.

El precio internacional del oro subió impulsado por la sólida demanda física y la renovada inquietud política en toda Europa. Los datos de Hong Kong mostraron que las importaciones netas de oro de China se duplicaron con creces en julio, mientras que el Banco Popular de China aumentó sus reservas por noveno mes consecutivo.

Felipe Barragán, estratega de Investigación de Mercados de Pepperstone, dice que la inestabilidad política en Francia también podría impulsar aún más la compra de activos refugio. Las acciones y los bonos franceses se desplomaron cuando el Gobierno minoritario del primer ministro François Bayrou se enfrentó a la perspectiva de una moción de censura en septiembre por los drásticos recortes presupuestarios.

"Esto podría aumentar el temor de los inversores ante las renovadas tensiones fiscales en una de las mayores economías de la zona euro, lo que podría repercutir en los mercados regionales", dice .

En Estados Unidos, la atención sigue centrada en los próximos pasos de la Reserva Federal, después de que la decisión del presidente Donald Trump de destituir a un gobernador de la Fed reavivara el debate sobre la independencia de la institución.

El presidente Jerome Powell señaló recientemente el aumento de los riesgos para el mercado laboral, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de una bajada de tipos en septiembre.