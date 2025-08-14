Precio del petróleo cae un 9 % en agosto

Centroamérica & Mundo

La prima de riesgo geopolítico incorporada en el precio del crudo se ha ido reduciendo, manteniendo la presión bajista sobre las cotizaciones.

Por revistaeyn.com Tras tres meses consecutivos de alzas, los precios del petróleo iniciaron agosto con presiones bajistas, acumulando caídas cercanas al 9 %. Tanto factores geopolíticos como fundamentales han contribuido a este retroceso. La ausencia de catalizadores inmediatos ha llevado al mercado a centrar su atención en la posibilidad de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, de cara a la reunión programada para este viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin.

Felipe Barragán, estratega de Investigación de Mercados de Pepperstone, señala que los inversores esperan señales sobre un posible alivio de las sanciones a Moscú; sin embargo, el propio presidente estadounidense moderó las expectativas de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. Aun así, Barragán dice que la prima de riesgo geopolítico incorporada en el precio del crudo se ha ido reduciendo, manteniendo la presión bajista sobre las cotizaciones. En cuanto a la reunión entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, Barragán apunta que pueden plantearse tres escenarios: Acuerdo de alto el fuego con Ucrania: podría derivar en una moderación de las sanciones vigentes al petróleo ruso y la prima por riesgo geopolítico continuaría reduciéndose. No obstante, este escenario no necesariamente implica un aumento significativo de la producción de Rusia ya que sigue limitada por las cuotas de la OPEP+ y por la baja inversión en infraestructura de crudo. Escalada de tensiones: aumentaría la probabilidad de sanciones adicionales a Rusia, lo que presionaría al alza los precios, especialmente si dichas sanciones se extienden a países como India o China, importantes compradores de crudo ruso.