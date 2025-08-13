Latinex lanza su nuevo servicio de Listado Internacional

Finanzas

Por revistaeyn.com Latinex, la Bolsa Latinoamericana de Valores, da un paso histórico al lanzar su nuevo servicio de Listado Internacional (Listing), posicionando a Panamá como la primera bolsa de valores en América Latina en ofrecer esta solución. Este servicio refuerza la competitividad del mercado panameño y abre las puertas para que emisores accedan a inversionistas institucionales globales desde una jurisdicción confiable, ágil y eficiente, atrayendo emisiones internacionales de renta fija bajo los marcos regulatorios de Regulación de Estados Unidos.

“El lanzamiento de nuestro servicio de Listado Internacional (Listing) marca un hito estratégico en consolidar a Panamá como un hub financiero con proyección global. Desde Latinex, seguimos innovando con soluciones que respondan a las dinámicas del mercado, ofreciendo una alternativa moderna y competitiva para emisores internacionales, con una propuesta basada en eficiencia, transparencia y estándares internacionales que nos colocan al nivel de las grandes plazas financieras del mundo.” Olga Cantillo, Presidenta Ejecutiva de Latinex. Este servicio permite a emisores listar sus emisiones internacionales de deuda sin necesidad de acceder al mercado regulado, gracias a una exención de registro para el mercado secundario otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), mediante el Acuerdo No. 7-2024. A esto se suma el reconocimiento de Latinex como Designated Offshore Securities Market por parte de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), reforzando su proyección y credibilidad internacional.