Billeteras digitales representan 46 % del volumen del comercio electrónico en Latinoamérica

Finanzas

Con consumidores cada vez más digitalizados y un ecosistema de pagos altamente diverso, América Latina se consolida como uno de los principales laboratorios mundiales para la innovación financiera.

Por revistaeyn.com La evolución de los pagos digitales en América Latina ha dejado atrás el debate sobre la adopción del comercio electrónico para dar paso a una nueva etapa centrada en la eficiencia operativa y la expansión internacional. Hoy, el desafío para las empresas ya no consiste únicamente en aceptar pagos en línea, sino en construir una infraestructura financiera capaz de operar en múltiples mercados, integrar métodos de pago locales, optimizar la conciliación de transacciones y reducir el fraude mientras se impulsa el crecimiento transfronterizo.

Esta transformación fue uno de los principales temas abordados durante Worldpay Rethink Américas 2026, celebrado en Miami, donde ejecutivos de la industria analizaron el futuro del comercio digital con énfasis en inteligencia artificial, stablecoins, pagos recurrentes, "Buy Now, Pay Later" (BNPL), agentic commerce y la optimización de autorizaciones. El cambio también coincide con un proceso de consolidación del sector. La adquisición de Worldpay por parte de Global Payments, concretada en enero de 2026, refuerza la tendencia hacia plataformas globales capaces de procesar millones de transacciones en decenas de mercados, consolidando a los pagos como una pieza estratégica para el comercio internacional. El escenario latinoamericano presenta retos particulares. De acuerdo con datos citados de PCMI, las billeteras digitales y los pagos cuenta a cuenta ya representan el 46 % del volumen del comercio electrónico regional, mientras las tarjetas de crédito mantienen cerca del 42 %. Uno de los fenómenos que gana mayor protagonismo es el crecimiento del corredor comercial entre Estados Unidos y América Latina, impulsado tanto por empresas estadounidenses que expanden sus ventas hacia la región como por compañías latinoamericanas que buscan escalar sus operaciones hacia el norte. "El corredor entre Estados Unidos y América Latina se está acelerando. Más compañías de Estados Unidos venden hacia la región y más empresas latinoamericanas buscan crecer y escalar hacia el norte. En ese contexto, la infraestructura de pagos deja de ser un tema operativo para convertirse en una ventaja competitiva: quien resuelve cobros, conciliación y localización con una sola integración puede crecer más rápido y con menos fricción", afirmó Francisco Andrés León, cofundador y CSO de Rebill.