Banco Industrial El Salvador concreta primera emisión bancaria tokenizada

Finanzas

Dentro del programa autorizado de TKNBIES1, Banco Industrial El Salvador podrá realizar emisiones periódicas hasta por un total de US$50 millones.

Por revistaeyn.com El mercado financiero salvadoreño realizó el lanzamiento del TKNBIES1, el programa de emisiones de deuda tokenizada de Banco Industrial El Salvador, el primero de su clase en El Salvador, estructurada y negociada a través de DAX, el exchange de activos digitales del Grupo Bolsa de Valores. La operación representa un avance trascendental para la evolución de nuestro mercado, al demostrar que la tecnología blockchain puede integrarse exitosamente a una infraestructura regulada, transparente y segura, ampliando las alternativas de financiamiento para los emisores y las oportunidades de inversión para el mercado.

El TKNBIES1, autorizado bajo el asiento registral AD-0033 por la Comisión Nacional de Activos Digitales, consiste en un programa de emisiones de activos digitales de deuda, los cuales son instrumentos de deuda desmaterializados que funcionan de manera similar a un depósito a plazo o un bono. Dentro del programa autorizado, Banco Industrial El Salvador podrá realizar emisiones periódicas hasta por un total de US$50 millones. Con la colocación de las primeras 4 series del programa, Banco Industrial El Salvador abre el TKNBIES1 al mercado salvadoreño y regional. En los próximos días se estarán anunciando nuevas colocaciones en las que los interesados podrán participar con montos desde US$100 en adelante, facilitando de esta forma el acceso a instrumentos de inversión a una mayor proporción del mercado. La emisión TKNBIES1 constituye un precedente para futuras operaciones de activos digitales regulados en El Salvador y reafirma el compromiso del Grupo Bolsa de Valores de impulsar la modernización del mercado mediante soluciones que integren innovación, eficiencia y confianza.