Finanzas

Volcán y Mastercard apuestan por la 'plomería' que puede acelerar los pagos digitales

La fintech regional fortalece su alianza con Mastercard para operar como BIN Sponsor y habilitador full-stack de emisión, adquirencia y remesas. En una región todavía marcada por el efectivo y marcos regulatorios fragmentados, la infraestructura gana peso como pieza clave del nuevo mapa financiero.

Por revistaeyn.com La transformación de los pagos digitales en Centroamérica ya no depende únicamente de nuevas apps, tarjetas o billeteras. Cada vez más, la disputa pasa por un terreno menos visible, pero decisivo: la infraestructura que permite emitir, aceptar, procesar y mover dinero con velocidad, seguridad y escala regional. En ese contexto, la fintech Volcán anunció el fortalecimiento de su alianza con Mastercard, en una jugada que apunta a ampliar el acceso a servicios financieros digitales en Centroamérica y México mediante una capa tecnológica que combina emisión, adquirencia y servicios de remesas bajo estándares globales. En una región donde la digitalización avanza más rápido que la armonización regulatoria, construir infraestructura interoperable empieza a ser tan importante como lanzar productos al consumidor final.

Avances con base fragmentada

Centroamérica sigue mostrando una realidad dual. Por un lado, el ecosistema financiero digital ha ganado tracción con el crecimiento de fintechs, wallets, pagos sin contacto, comercio electrónico y soluciones para pequeñas empresas. Pero, por otro, la región continúa arrastrando brechas estructurales en bancarización, acceso y adopción. El Banco Mundial señala en la edición 2025 de su Global Findex que la inclusión financiera global sigue ampliándose, mientras el acceso a teléfonos móviles, internet y herramientas digitales se vuelve cada vez más relevante para el uso efectivo de servicios financieros.

El reporte también enfatiza que persisten diferencias significativas entre países y grupos poblacionales, especialmente en economías emergentes. Ese contexto ayuda a explicar por qué la región se volvió terreno fértil para nuevos modelos de infraestructura. No se trata solo de sumar más tarjetas o más usuarios digitales, sino de facilitar que bancos, cooperativas, fintechs y comercios puedan integrarse más rápido al sistema.



Qué busca resolver la alianza

Según la información divulgada por la compañía, Volcán operará como BIN Sponsor y proveedor de infraestructura full-stack sobre la red Mastercard, habilitando programas de emisión, adquirencia y remesas de entrada y salida en varios mercados de la región. Ese punto no es menor. En la práctica, el modelo busca reducir parte de la complejidad técnica, operativa y regulatoria que suele enfrentar cualquier actor que quiera lanzar productos financieros digitales o ampliar su aceptación de pagos en varios países a la vez.

Mastercard explica que el patrocinio BIN permite a fintechs y nuevos participantes del ecosistema entrar al negocio de pagos sin asumir desde el inicio toda la carga administrativa y operativa de convertirse en emisores plenos, acelerando así su salida al mercado.

Ese tipo de estructura puede ser especialmente relevante en Centroamérica, donde la escala regional muchas veces tropieza con un obstáculo persistente: cada país tiene ritmos regulatorios, capacidades de adopción y niveles de desarrollo financiero distintos.



De la emisión a la aceptación

Uno de los aportes más interesantes del acuerdo es que no se limita a la emisión de tarjetas o cuentas digitales. También pone foco en la aceptación, una dimensión crítica para que los pagos digitales realmente despeguen. Ese es uno de los problemas históricos de la región: digitalizar la oferta financiera no garantiza, por sí sola, que los usuarios puedan usarla cotidianamente. Para que el sistema escale, no alcanza con poner una tarjeta o una cuenta en manos del consumidor; también hace falta que comercios, pymes y negocios de baja escala puedan aceptar esos pagos de manera simple y a bajo costo. Ahí es donde la infraestructura se vuelve estratégica. Si se reducen los tiempos de integración, los costos operativos y la complejidad técnica, la digitalización deja de ser una apuesta exclusiva de grandes bancos o grandes adquirentes y se vuelve más accesible para actores medianos y pequeños.

Pymes, remesas y economía real

La alianza también se vuelve relevante por los segmentos a los que potencialmente puede impactar. En Centroamérica, una parte importante de la actividad económica sigue sostenida por pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales todavía operan con fuerte dependencia del efectivo o con acceso parcial a soluciones de cobro, conciliación y financiamiento. A eso se suma otro factor decisivo para la región: las remesas. En varias economías centroamericanas, los flujos de dinero provenientes del exterior siguen siendo una fuente crítica de ingreso para millones de hogares y un componente estructural del consumo interno. Por eso, una infraestructura que combine emisión, aceptación y movimiento transfronterizo de dinero no solo amplía la oferta fintech: también puede tener impacto en la formalización de pagos, en la experiencia del usuario y en la eficiencia del sistema financiero en su conjunto.

La "plomería financiera"