Deuda pública de El Salvador creció un 2,4 % a junio y suma US$34.630 millones

Según la base de datos del BCR, la deuda estatal a mayo pasado subió en US$823,85 millones, frente al saldo de US$33.807,11 al cierre de diciembre de 2025.

La deuda pública total de El Salvador se elevó un 2,4 %, hasta los US$34.630,96 millones, durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el cierre de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR).

De este total, US$15.543,75 millones son deuda externa y US$19.087,21 millones corresponden a deuda interna, de los que 11.567,32 pertenecen a la deuda con los fondos privados de pensiones.

La deuda externa registró un crecimiento del 2,09 %, equivalente a US$318,82 millones desde los 15.224,93 millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la deuda interna se incrementó en US$505,03 millones frente a los US$18.582,18 millones de diciembre del año pasado, un 2,7 % más.

El Banco Central informó que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 4,79 % en el primer trimestre de 2026, para alcanzar los US$9.261,8 millones, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

Las proyecciones del Banco Mundial prevén que la economía de El Salvador crezca al cierre de 2026 un 3,2 % y un 3 % en 2027, por detrás del 3,9 % registrado en 2025.