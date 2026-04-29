Zinli es la primera fintech en Panamá en permitir transferencias interbancarias

Con una proyección de 50.000 transacciones bajo esta modalidad en los próximos 12 meses, Zinli deja de ser solo una billetera de consumo para convertirse en una plataforma financiera más integral.

Zinli, la billetera digital de Banco Mercantil Panamá, habilita el servicio ACH Xpress de Telered y se posiciona como la primera fintech en el país en permitir transferencias interbancarias de forma inmediata.

A través de ACH Xpress de Telered, principal procesador de medios de pago electrónicos del país, los usuarios pueden enviar y recibir fondos desde una Institución Financiera panameña hacia su billetera Zinli. Una vez el dinero se encuentra en la aplicación, pueden transferirlo de forma inmediata a cualquier otra institución financiera de la plaza panameña por una comisión mínima.

Además, los usuarios tienen la opción de utilizar directamente la billetera para pagos y compras internacionales con su tarjeta Zinli en la aplicación.

En palabras de Juan Andrés Mendoza, director general de Zinli: “Estamos muy orgullosos de este anuncio, que además envía un mensaje muy positivo al mercado. Panamá es un terreno fértil para la innovación colaborativa y responsable. La integración de Zinli con la red nacional de pagos demuestra que nuestro país tiene la madurez tecnológica para liderar la transformación de fintech en Centroamérica”.

Por su parte, Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered, afirmó: “La incorporación de Zinli a ACH Xpress representa un paso más en la evolución del ecosistema de pagos en Panamá. En Telered seguimos trabajando para ampliar las capacidades de nuestra red y facilitar que más actores del sistema financiero, incluyendo fintech, puedan integrarse y ofrecer a sus usuarios transferencias inmediatas, seguras y eficientes. Este tipo de integraciones fortalece el sistema de pagos del país y contribuye a seguir impulsando la digitalización”.