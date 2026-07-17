El Mundial dejó un impacto de US$20.000 millones en EEUU, según Bank of America

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El impacto económico de la Copa del Mundo, que concluye el domingo con la final entre Argentina y España, ocurre gracias a ingresos por turismo, el impulso al consumo y el gasto en bares y restaurantes, expuso el director general de Bank of America, Brian Moynihan.

Por Agencia EFE El Mundial de Fútbol 2026 ha dejado un impacto de cerca de US$20.000 millones de dólares en Estados Unidos, según estima Bank of America, mientras la FIFA podría obtener US$9.000 millones en ingresos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg Intelligence. El impacto económico de la Copa del Mundo, que concluye el domingo con la final entre Argentina y España, ocurre gracias a ingresos por turismo, el impulso al consumo y el gasto en bares y restaurantes, expuso el director general de Bank of America, Brian Moynihan, en una entrevista con CBS News.

"La cantidad total que se genera económicamente alrededor de la FIFA es de cerca de US$40.000 millones, de los que US$20.000 millones son en Estados Unidos, e, incluso, al observar ciudades anfitrionas como Kansas City, podemos ver tasas de crecimiento y gasto más rápidos que en otras ciudades", declaró Moynihan. Con ello, el efecto económico en Estados Unidos sería unas 10 veces mayor al de otro de los anfitriones, México, donde la consultora Deloitte calculó esta semana un impacto de US$2.543 millones. Por otro lado, un estudio de Bloomberg Intelligence estimó casi 9.000 millones en ingresos para la FIFA por la Copa Mundial, lo que representaría un incremento mayor al 40 % del récord de 6.314 millones del Mundial de Catar de 2022. El informe también previó un impulso a las ventas globales hasta los US$80.000 millones "con una proyección de aceleración del gasto en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, comercio minorista, publicidad y bienes de consumo".