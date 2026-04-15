Finanzas

El dólar cae ante las esperanzas de más negociaciones entre EEUU e Irán

El dólar se había convertido en el activo refugio preferido por los participantes del mercado tras el inicio del conflicto con Irán a finales de febrero, pero la moneda se ha debilitado recientemente en medio del optimismo del mercado por una posible desescalada de las tensiones.

Por revistaeyn.com El dólar estadounidense cayó ya que los inversionistas se alejaron del activo de refugio seguro para apostar por acciones de mayor riesgo, impulsados por las esperanzas de avances en las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, a pesar de un bloqueo naval estadounidense en curso en el Golfo Pérsico. También favoreció el apetito por el riesgo un informe de inflación al productor en EEUU significativamente más bajo de lo esperado. Las preocupaciones han girado en torno al impacto del shock energético provocado por la guerra con Irán sobre la inflación, especialmente después de que un informe separado la semana pasada mostrara un fuerte repunte en el crecimiento de los precios al consumidor.

El Índice del Dólar Estadounidense, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas principales, cayó un 0.3 % a 98.12. El dólar se había convertido en el activo refugio preferido por los participantes del mercado tras el inicio del conflicto con Irán a finales de febrero, pero la moneda se ha debilitado recientemente en medio del optimismo del mercado por una posible desescalada de las tensiones. Ese optimismo creció después de que el presidente Donald Trump dijera al New York Post que más conversaciones “podrían tener lugar en los próximos dos días” en Pakistán. Estados Unidos e Irán han continuado interactuando entre sí y ha habido algunos avances hacia un acuerdo permanente de alto el fuego, informó previamente Reuters. Trump también señaló que la Casa Blanca ha sido contactada por funcionarios iraníes que desean “llegar a un acuerdo”, añadiendo que Irán no tendrá un arma nuclear. Según informes, Washington ha exigido que Irán se comprometa a no enriquecer uranio —una parte clave del proceso para construir un arma nuclear— durante 20 años.