El dólar cae ante las esperanzas de más negociaciones entre EEUU e Irán

Por revistaeyn.com
El dólar estadounidense cayó ya que los inversionistas se alejaron del activo de refugio seguro para apostar por acciones de mayor riesgo, impulsados por las esperanzas de avances en las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, a pesar de un bloqueo naval estadounidense en curso en el Golfo Pérsico.
También favoreció el apetito por el riesgo un informe de inflación al productor en EEUU significativamente más bajo de lo esperado. Las preocupaciones han girado en torno al impacto del shock energético provocado por la guerra con Irán sobre la inflación, especialmente después de que un informe separado la semana pasada mostrara un fuerte repunte en el crecimiento de los precios al consumidor.
El Índice del Dólar Estadounidense, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas principales, cayó un 0.3 % a 98.12.
El dólar se había convertido en el activo refugio preferido por los participantes del mercado tras el inicio del conflicto con Irán a finales de febrero, pero la moneda se ha debilitado recientemente en medio del optimismo del mercado por una posible desescalada de las tensiones.
Ese optimismo creció después de que el presidente Donald Trump dijera al New York Post que más conversaciones “podrían tener lugar en los próximos dos días” en Pakistán. Estados Unidos e Irán han continuado interactuando entre sí y ha habido algunos avances hacia un acuerdo permanente de alto el fuego, informó previamente Reuters.
Trump también señaló que la Casa Blanca ha sido contactada por funcionarios iraníes que desean “llegar a un acuerdo”, añadiendo que Irán no tendrá un arma nuclear. Según informes, Washington ha exigido que Irán se comprometa a no enriquecer uranio —una parte clave del proceso para construir un arma nuclear— durante 20 años.
Mientras tanto, un bloqueo estadounidense a los barcos que entran y salen de los puertos iraníes se extendió a un segundo día.
El Comando Central de Estados Unidos indicó que más de 10,000 marineros, infantes de marina y aviadores, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, estaban ayudando a mantener el bloqueo sobre los barcos que ingresan y salen de los puertos iraníes.
“Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró atravesar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron las indicaciones de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta para regresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán”, señaló el CENTCOM.
Autoridades marítimas británicas señalaron que el acceso ha sido restringido para los buques que intentan entrar o salir de los puertos iraníes, así como en zonas costeras del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y partes del Mar Arábigo.
Trump dijo que el bloqueo entró en vigor el lunes, después de que las conversaciones del fin de semana para establecer un alto el fuego permanente con Irán no arrojaran un resultado inmediato. La medida ha amenazado con restringir aún más los ya limitados flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.
En cuanto a otras monedas principales, el euro y la libra esterlina avanzaron ligeramente, favorecidos por la debilidad del dólar estadounidense. El euro subió un 0.2 % hasta US$1.1795, mientras que la libra avanzó un 0.4 % hasta US$1.3567.
Por su parte, el yen japonés se fortaleció, con el par de divisas cayendo un 0.3 % hasta US$158.80. El movimiento se produjo a pesar de datos gubernamentales que mostraron una caída mensual del 2 % en la producción industrial en febrero, en comparación con un aumento del 4.3 % en enero.
Con información de Investing