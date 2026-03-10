El dólar estadounidense retrocedió desde máximo de tres meses

Finanzas

Inicialmente, el dólar había subido impulsado por la demanda de activos refugio en medio de una escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo.

Por revistaeyn.com El dólar estadounidense cambió de rumbo y retrocedió desde un máximo de tres meses después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el conflicto con Irán estaba cerca de terminar. Inicialmente, el dólar había subido impulsado por la demanda de activos refugio en medio de una escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo. Sin embargo, la moneda estadounidense cayó bruscamente tras los comentarios de Trump.

El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una cesta de otras seis monedas, bajaba un 0,1 % hasta 99,557. El índice borró un avance de hasta 0,6 % que previamente lo había llevado a su nivel más alto desde finales de noviembre de 2025. El dólar ha mostrado un fuerte desempeño recientemente, impulsado por la compra de activos refugio mientras el aumento de los precios del petróleo ha generado dudas sobre el crecimiento económico mundial hacia adelante. El índice del dólar registró el viernes pasado su mejor desempeño semanal desde principios de agosto de 2025. “El índice del dólar ha subido mucho en poco tiempo, por lo que podría necesitar consolidarse ahora antes de poder avanzar mucho más. El año pasado probó el nivel de 100,00 como resistencia en varias ocasiones, con el intento más concentrado durante todo noviembre. Fue rechazado en todas ellas”, dijo David Morrison, analista senior de mercado en Trade Nation. “Por lo tanto, el índice del dólar debe acumular una gran cantidad de impulso alcista para tener una posibilidad razonable de superar ese nivel esta vez. Aunque parece que el dólar estadounidense podría haber tocado fondo finalmente, si el índice no logra romper los 100,00, no se puede descartar una nueva prueba de los mínimos de enero cerca de 95,25”, agregó Morrison.