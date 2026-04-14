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Gobierno de Panamá contrata préstamo con Citibank por US$2.172 millones

El objetivo es diversificar fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

  • Gobierno de Panamá contrata préstamo con Citibank por US$2.172 millones

    La operación tiene un plazo de tres años con vencimiento en marzo de 2029, y tasa fija anual de 2,39 %. Foto de iStock
2026-04-14

Por revistaeyn.com

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) anunció que contrató un préstamo con Citibank, N.A., por un monto de hasta 1,975,000,000.00 francos suizos (equivalentes a US$2.172 millones).

La operación tiene un plazo de tres años con vencimiento en marzo de 2029, y tasa fija anual de 2,39 %, lo cual representa un ahorro de 1,66 % frente a alternativas comparables en dólares.

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El objetivo es diversificar fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75 % este 17 de abril de 2026 (PANOTA 3.75% 4/17/26), por un monto de US$1.325 millones, así como a cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

"La denominación en francos suizos contribuye a diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables", dijo el MEF.

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