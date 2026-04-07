El euro gana terreno frente al dólar en medio de un giro del sentimiento global

Finanzas

El par EUR/USD avanzó hasta la zona de 1.1570 al inicio de la semana, reflejando una recuperación impulsada principalmente por la pérdida de atractivo del dólar como activo refugio.

Por revistaeyn.com El tipo de cambio entre el euro y el dólar ha retomado protagonismo en los mercados internacionales, en un contexto marcado por cambios en el apetito por el riesgo y señales de debilidad en la economía estadounidense. El par EUR/USD avanzó hasta la zona de 1.1570 al inicio de la semana, reflejando una recuperación impulsada principalmente por la pérdida de atractivo del dólar como activo refugio. Este movimiento se explica, en gran medida, por un giro en el sentimiento global. Las expectativas de una posible desescalada en Oriente Medio han reducido la aversión al riesgo, favoreciendo la demanda de activos considerados más volátiles, como el euro. A esto se suman avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, que han contribuido a estabilizar los mercados y a reforzar la confianza de los inversionistas.

Antonio Di Giacomo, Analista Senior de Mercado de XS.com, señala que “el par EUR/USD continuó mostrando una recuperación significativa al inicio de la semana, llegando hasta la zona de 1.1570, impulsado principalmente por la debilidad del dólar estadounidense”. Según el especialista, este comportamiento responde a un entorno donde el billete verde pierde terreno frente a otras divisas en momentos de mayor optimismo global. En esa línea, agrega que “el principal catalizador de este avance ha sido el cambio en el sentimiento global de riesgo, con expectativas de un posible alto el fuego en Oriente Medio que han reducido significativamente la aversión al riesgo”. Este contexto ha llevado a los mercados a adoptar posiciones más agresivas, desplazando la demanda desde activos seguros hacia instrumentos con mayor potencial de rendimiento.