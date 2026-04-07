El euro gana terreno frente al dólar en medio de un giro del sentimiento global

Por revistaeyn.com
El tipo de cambio entre el euro y el dólar ha retomado protagonismo en los mercados internacionales, en un contexto marcado por cambios en el apetito por el riesgo y señales de debilidad en la economía estadounidense. El par EUR/USD avanzó hasta la zona de 1.1570 al inicio de la semana, reflejando una recuperación impulsada principalmente por la pérdida de atractivo del dólar como activo refugio.
Este movimiento se explica, en gran medida, por un giro en el sentimiento global. Las expectativas de una posible desescalada en Oriente Medio han reducido la aversión al riesgo, favoreciendo la demanda de activos considerados más volátiles, como el euro. A esto se suman avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, que han contribuido a estabilizar los mercados y a reforzar la confianza de los inversionistas.
Antonio Di Giacomo, Analista Senior de Mercado de XS.com, señala que “el par EUR/USD continuó mostrando una recuperación significativa al inicio de la semana, llegando hasta la zona de 1.1570, impulsado principalmente por la debilidad del dólar estadounidense”. Según el especialista, este comportamiento responde a un entorno donde el billete verde pierde terreno frente a otras divisas en momentos de mayor optimismo global.
En esa línea, agrega que “el principal catalizador de este avance ha sido el cambio en el sentimiento global de riesgo, con expectativas de un posible alto el fuego en Oriente Medio que han reducido significativamente la aversión al riesgo”.
Este contexto ha llevado a los mercados a adoptar posiciones más agresivas, desplazando la demanda desde activos seguros hacia instrumentos con mayor potencial de rendimiento.
A nivel macroeconómico, los datos recientes en Estados Unidos también han incidido en la evolución del tipo de cambio. La caída del índice PMI de servicios del ISM por debajo de las previsiones ha reforzado las señales de desaceleración, lo que podría limitar la capacidad de la Reserva Federal para mantener políticas monetarias restrictivas durante más tiempo, señala Di Giacomo.
Desde el análisis técnico, el EUR/USD se mantiene por encima de niveles clave, lo que respalda una tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, este avance se da dentro de un contexto más amplio de consolidación, lo que sugiere cautela entre los inversionistas.
Pese al optimismo, Di Giacomo dice que persisten riesgos que podrían revertir la tendencia. La incertidumbre sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, posibles sorpresas en los datos de inflación en Estados Unidos y la evolución de los precios energéticos siguen siendo factores determinantes.