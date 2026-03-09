El Salvador agrega más bitcoin a reserva, pero valor cae US$142 millones

El Salvador elevó sus reservas de bitcoin a 7.585,37 monedas, valoradas en más de US$515 millones, lo que indica una caída del valor de más de US$142 millones respecto al monto alcanzado a finales de 2025, de acuerdo con información oficial.

La gubernamental Oficina de Bitcoin confirmó en X la compra de una moneda más de este criptoactivo, como parte de una política de compra diaria, con lo que el acumulado es superior en 67 bitcoins, respecto a los 7.518 del último registro del 31 de diciembre de 2025.

Pese al incremento del volumen, el valor actual es inferior en US$142,62 millones, pasando de US$658,15 millones el último día del 2025 a US$515,53 millones, una caída del 21,6 %.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversores de este activo digital.