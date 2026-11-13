El Salvador recibirá ayuda de emergencia por US$500.000 para la sequía

Los recursos complementarán las medidas que impulsan las autoridades salvadoreñas para fortalecer el acceso al agua para la producción agrícola y proteger la productividad de los cultivos.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una ayuda de emergencia por US$500.000 para contribuir a la respuesta de El Salvador frente a la sequía meteorológica y agrícola asociada al fenómeno climático “El Niño”.

Esta aprobación se enmarca en el Estado de Emergencia Nacional declarado ante las bajas precipitaciones, los períodos secos prolongados y las temperaturas superiores a los promedios históricos registrados en el país. Estas condiciones han reducido la disponibilidad de agua y afectado las actividades agropecuarias.

La emergencia ha impactado particularmente la producción de granos básicos, comprometiendo los medios de vida de miles de familias y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población.

En este contexto, el aporte del BCIE contribuirá a ampliar el alcance de las acciones de atención y mitigación, en beneficio de las comunidades más afectadas.