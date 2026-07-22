Finanzas

El Salvador y BCIE firmaron convenio por US$185 millones para acceso a agua potable

La iniciativa brindará acceso continuo, seguro y eficiente al agua potable en siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz, y será ejecutada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda de El Salvador firmaron el convenio de préstamo para el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa en el Área Metropolitana de San Salvador. La iniciativa brindará acceso continuo, seguro y eficiente al agua potable en siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz, y será ejecutada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

La inversión de US$185 millones fortalecerá la seguridad hídrica de la región y modernizará la gestión operativa del sistema mediante tecnologías de monitoreo y control. Así, se ampliará la cobertura del servicio en una zona con demanda y población en crecimiento, mejorando la calidad de vida de miles de familias salvadoreñas. El BCIE ha respaldado este proyecto desde 2022, cuando otorgó una cooperación técnica no reembolsable de US$600,000 a través del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF). Con esos recursos se realizó una evaluación integral del sistema e infraestructura de abastecimiento existente, cuyas recomendaciones permitieron diseñar la nueva estructura para la gestión del recurso hídrico.