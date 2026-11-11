FIDA anuncia bono para la adaptación rural al clima por US$70 millones

Finanzas

Este primer bono mundial para la adaptación centrado en las comunidades rurales, que fue anunciado en la 31.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP31), abre una vía para que el capital privado apoye a los pequeños productores a adaptarse al cambio climático.

Por revistaeyn.com El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha anunciado la colocación privada de un bono para la adaptación al clima por valor de US$70 millones adquirido por la cooperativa agrícola de seguros japonesa Zenkyoren. Este primer bono mundial para la adaptación centrado en las comunidades rurales, que fue anunciado en la 31.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP31), abre una vía para que el capital privado apoye a los pequeños productores a adaptarse al cambio climático.

Los fondos obtenidos con la obligación, que se emitió con arreglo al Marco de Financiación del Desarrollo Sostenible del FIDA, ayudarán a financiar inversiones en proyectos de desarrollo rural del Fondo en todo el mundo, apoyando así la adaptación de los pequeños productores al clima y una mayor resiliencia de las economías rurales. Esta operación se produce en un contexto de amplio déficit de financiación para la adaptación. Se estima que, para 2035, los países en desarrollo necesitarán US$305.000 millones al año para la adaptación, mientras que en 2024 la financiación pública internacional para la adaptación se situó entre US$28.200 y US$31.700 millones. Los pequeños productores generan un tercio de los alimentos mundiales, pero reciben menos del 1 % de la financiación para el clima. “Este histórico bono demuestra que la adaptación al clima constituye una oportunidad de inversión y que puede movilizarse capital privado a gran escala para financiar la resiliencia rural”, afirmó Álvaro Lario, Presidente del FIDA.