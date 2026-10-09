El Salvador: EE.UU. anuncia US$55M ante sequía que amenaza alimentos

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La asistencia se canalizará mediante Naciones Unidas y en coordinación con el Gobierno salvadoreño. El anuncio llega después de que el país declarara una emergencia nacional de seis meses por los efectos de El Niño. La caída de las cosechas y el encarecimiento de los alimentos figuran entre los principales riesgos.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos anunció este viernes 9 de octubre un paquete de asistencia de US$55 millones para ayudar a El Salvador a enfrentar los efectos de la sequía asociada al fenómeno de El Niño, que ha provocado altas temperaturas, escasez de lluvias y pérdidas en la producción agrícola. La cooperación llega apenas dos días después de que la Asamblea Legislativa salvadoreña declarara el estado de emergencia nacional durante seis meses, en respuesta al deterioro de las condiciones climáticas y al riesgo de una crisis alimentaria. La Embajada de Estados Unidos informó que US$25 millones ya están siendo canalizados a través de Naciones Unidas para financiar mecanismos de asistencia en las comunidades más afectadas por la sequía. Los US$30 millones restantes están en proceso de llegada y permitirán ampliar las acciones anticipadas de protección a las familias vulnerables, en coordinación con el Gobierno salvadoreño y el sistema de Naciones Unidas. La ayuda tiene una importancia particular para El Salvador, donde la falta de lluvias está afectando la producción de maíz, frijol y sorgo, tres cultivos esenciales para la alimentación de los hogares y las actividades productivas rurales. El impacto también comienza a trasladarse a la economía: menores cosechas pueden incrementar las necesidades de importación, presionar los precios de los alimentos y reducir los ingresos de las familias que dependen de la agricultura. Para una economía estrechamente vinculada a sus vecinos centroamericanos mediante el comercio de productos agrícolas, la dimensión del problema trasciende las fronteras nacionales.

¿Cómo se distribuirán los US$55 millones?

La representación diplomática estadounidense explicó que la asistencia actualmente disponible se destina a distintos mecanismos de alivio para las comunidades más afectadas por la falta de precipitaciones. Los recursos adicionales permitirán continuar el trabajo conjunto con las autoridades salvadoreñas y las agencias de Naciones Unidas, con énfasis en medidas destinadas a reducir los impactos sobre la población vulnerable. Sin embargo, el anuncio no precisó todavía cuántas familias serán beneficiadas, qué municipios tendrán prioridad ni la fecha prevista para el desembolso de los US$30 millones adicionales. Estas definiciones serán relevantes para evaluar la cobertura y oportunidad de la asistencia, particularmente porque las consecuencias de la sequía podrían profundizarse durante los próximos meses. La cooperación se suma a las intervenciones que organismos internacionales ya desarrollan en la región. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que desde mayo de 2026 activó mecanismos de acción anticipada frente a El Niño en seis países centroamericanos. Según los datos difundidos, estas intervenciones movilizaron más de US$14 millones y alcanzaron aproximadamente a 500.000 personas.

Seis meses de emergencia nacional

El anuncio estadounidense se produce en un contexto de creciente preocupación por las condiciones climáticas. El miércoles 7 de octubre, la Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos, una declaratoria de emergencia nacional por la sequía meteorológica y agrícola. La medida tendrá una vigencia de seis meses y podrá prorrogarse a solicitud del presidente de la República. Las autoridades buscan facilitar una respuesta antes de que se intensifiquen los daños sobre las cosechas y el abastecimiento de agua. La preocupación no se limita al deterioro actual.De acuerdo con las previsiones oficiales citadas por EFE, los mayores efectos de El Niño podrían registrarse entre enero y abril de 2027, aunque las consecuencias comenzaron a manifestarse desde junio y julio de este año.

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