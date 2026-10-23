Guatemala prepara resguardo de alimentos para 2027 ante riesgo de sequía

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Aunque las autoridades no detallaron los volúmenes de alimentos que se almacenarán, los recursos destinados a estas medidas ni las regiones prioritarias, la estrategia busca fortalecer la preparación logística para responder a posibles contingencias durante 2027 y contribuir a la seguridad alimentaria del país.

Por revistaeyn.com Guatemala prepara medidas para reforzar el almacenamiento y la conservación de alimentos de cara a 2027, con el objetivo de responder oportunamente a las emergencias que pueda provocar la sequía y proteger la disponibilidad de productos destinados a la población. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala aprobó acciones estratégicas para fortalecer la atención de esta contingencia durante lo que resta de 2026 y el próximo año, mediante el mejoramiento de las operaciones del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca).

Las disposiciones fueron avaladas durante una reunión de la Junta Directiva de Indeca, celebrada en la sede del MAGA, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. En el encuentro participaron la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila; la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera, así como directores y equipos técnicos de ambas instituciones. Las medidas buscan optimizar la capacidad de almacenamiento, mejorar la logística y asegurar que los alimentos se mantengan en condiciones adecuadas para su distribución cuando las necesidades de la población lo requieran. Rivera destacó que las decisiones permitirán fortalecer la respuesta institucional ante los efectos que pueda ocasionar la sequía, mediante una planificación más eficiente de los recursos y de las operaciones relacionadas con el resguardo de productos alimenticios.