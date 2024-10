Fitch: El Salvador muestra compromiso de consolidación fiscal, pero acceso al mercado es incierto

“Prevemos una caída del déficit fiscal de las administraciones públicas hasta el 3,1 % del PIB en 2025, frente al 3,9 % en 2024. Esto incluye nuestra estimación del déficit de pensiones que ya no se incluye en los datos oficiales, y que ya da cuenta de la reducción del gasto debido a la liquidación de los pagos relacionados con las pensiones”, señala la agencia.

El proyecto de presupuesto no contempla nuevas emisiones en el mercado exterior. El flujo de noticias favorables de los últimos tres meses, por ejemplo, el aparente progreso hacia un programa del FMI, ha dado lugar a que los rendimientos de la deuda soberana a 10 años disminuyan alrededor de 300 puntos básicos y caigan por debajo del 10%.

No obstante, la propuesta reduce los riesgos para la previsión de referencia de que la deuda de las administraciones públicas/PIB se estabilice en torno al 85 % del PIB en los próximos años, aunque las débiles perspectivas de crecimiento (a pesar de la reciente mejora de la seguridad) y los elevados costes de endeudamiento siguen lastrando la trayectoria de la deuda.

Un programa del FMI impulsaría la liquidez externa y reduciría los costos de endeudamiento. El presupuesto de 2025 indica el apetito del gobierno por un ajuste fiscal consistente con el requisito de sostenibilidad de la deuda pública del FMI. Si bien el Fondo considera la propuesta presupuestaria como “un paso para fortalecer las finanzas públicas”, también ha dicho que sus preocupaciones en torno a los riesgos relacionados con Bitcoin no se han abordado por completo.

Este mes, el gobierno también anunció otro programa voluntario de recompra de deuda tras la caída de los rendimientos, que implica una oferta pública de adquisición de todos los bonos soberanos externos en circulación, excepto dos. Posteriormente, acordó recomprar US$940 millones en bonoss con vencimiento entre 2027 y 2052. La oferta pública no detalló el financiamiento de la operación, pero informes de prensa sugieren que se está considerando un posible canje de deuda por naturaleza.

Al igual que con programas similares ejecutados en 2022 y 2023, este programa de recompra voluntaria de deuda no implica un canje de deuda en dificultades (DDE) bajo nuestro criterio. Fitch cree que la recompra no tiene como objetivo evitar un incumplimiento de pago tradicional. También esperamos que los no participantes en el intercambio continúen recibiendo el servicio de acuerdo con los términos originales.

La calificación ‘CCC+’ de El Salvador está limitada por la alta deuda pública, un historial reciente de incumplimiento tras un intercambio de deuda interna relacionada con las pensiones en 2023, que Fitch consideró un DDE, déficits fiscales persistentes y una capacidad de financiamiento limitada. Un desarrollo humano superior al de sus pares, y un historial de relativa estabilidad macroeconómica y financiera anclada en la dolarización oficial, respaldan la calificación.