Accionistas de Grupo Cibest recibirán 15 % más en dividendo ordinario

Finanzas

En 2025, Grupo Cibest registró una utilidad neta consolidada de más de US$1.000 millones, lo que representa una disminución anual de 39 %.

Por revistaeyn.com Los accionistas de Grupo Cibest, que incluyen personas naturales, fondos de pensiones, empresas y fondos de inversión en Colombia y en el exterior, recibirán un dividendo de US$1,2 por cada acción ordinaria y/o preferencial que tengan. Así lo aprobaron durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas, realizada este martes en Medellín, en donde la organización dio cuenta de un buen desempeño operativo de sus negocios que se traduce en capacidad de generar valor para el largo plazo.

Este dividendo representa un incremento anual de 15 %, casi 10 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en 2025 y responde a una política de repartición de utilidades responsable, consistente y alineada con la sostenibilidad de largo plazo de la organización. Con esto, el retorno al accionista llega a 195 % en cinco años, que incluye los dividendos recibidos más la valorización de la acción en este periodo. Con esto, Grupo Cibest ha distribuido más de US$3.194 millones de sus utilidades vía dividendos durante los últimos tres años. “Convertirnos en Grupo Cibest, una matriz comparable a la de los grandes grupos financieros de la región, fue la materialización de una visión estratégica compartida”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, añadiendo que “esta evolución nos da mayor flexibilidad para asignar capital, tomar decisiones oportunas y fortalecer nuestra capacidad de crear valor sostenible. Hoy somos una organización más sólida, con más de US$101.100 millones en activos, preparada para responder con agilidad y generar valor a todos nuestros grupos de relación”.