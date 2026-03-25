Accionistas de Grupo Cibest recibirán 15 % más en dividendo ordinario

Por revistaeyn.com
Los accionistas de Grupo Cibest, que incluyen personas naturales, fondos de pensiones, empresas y fondos de inversión en Colombia y en el exterior, recibirán un dividendo de US$1,2 por cada acción ordinaria y/o preferencial que tengan.
Así lo aprobaron durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas, realizada este martes en Medellín, en donde la organización dio cuenta de un buen desempeño operativo de sus negocios que se traduce en capacidad de generar valor para el largo plazo.
Este dividendo representa un incremento anual de 15 %, casi 10 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en 2025 y responde a una política de repartición de utilidades responsable, consistente y alineada con la sostenibilidad de largo plazo de la organización.
Con esto, el retorno al accionista llega a 195 % en cinco años, que incluye los dividendos recibidos más la valorización de la acción en este periodo.
Con esto, Grupo Cibest ha distribuido más de US$3.194 millones de sus utilidades vía dividendos durante los últimos tres años.
“Convertirnos en Grupo Cibest, una matriz comparable a la de los grandes grupos financieros de la región, fue la materialización de una visión estratégica compartida”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, añadiendo que “esta evolución nos da mayor flexibilidad para asignar capital, tomar decisiones oportunas y fortalecer nuestra capacidad de crear valor sostenible. Hoy somos una organización más sólida, con más de US$101.100 millones en activos, preparada para responder con agilidad y generar valor a todos nuestros grupos de relación”.
En 2025, Grupo Cibest registró una utilidad neta consolidada de más de US$1.000 millones, lo que representa una disminución anual de 39 %. Este resultado obedece principalmente a un impacto contable de una sola vez asociado al acuerdo para la venta de Banistmo a Inversiones Cuscatlán, anunciado al mercado en diciembre de2025.
Los activos totales se ubicaron en más de US$101.000 millones al cierre de 2025. Allí, se destaca el saldo bruto de cartera de crédito, que se ubicó en US$68.212 millones, de los cuales el 79 % corresponde a Colombia y el 21% restante a Centroamérica.
Por otra parte, los depósitos de clientes en las entidades de Grupo Cibest se ubicaron en US$70.269 millones, que incluyen recursos en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a término.