Guatemala impulsa educación financiera digital: lanzan el BOT BETO en Meetup 2026

La Asociación Fintech de Guatemala presentó BETO, un chatbot educativo que busca democratizar el acceso a información sobre crédito digital y prevención de fraude.

Por: revistaeyn.com El ecosistema fintech guatemalteco dio un paso clave hacia la inclusión financiera con el lanzamiento oficial de BETO, un chatbot diseñado para fortalecer la educación financiera digital y la prevención del fraude en Guatemala. La presentación se realizó el 18 de febrero durante el Meetup “El reto de llegar: ¿qué hace falta para que fintech llegue a más personas?”, organizado por la Asociación Fintech de Guatemala, que reunió a representantes del sector público, privado y del ecosistema tecnológico del país.

El mensaje central del evento fue: la innovación financiera no es solo tecnología. Es acceso real, información comprensible y confianza.

¿DE QUÉ SE TRATA BETO?

BETO fue desarrollado como una herramienta educativa con lenguaje sencillo y respuestas prácticas. Su objetivo es orientar a los usuarios sobre: Crédito digitalPrevención del fraudeConceptos financieros básicosUso responsable de productos financieros digitales El chatbot busca resolver dudas frecuentes y ofrecer pasos concretos para que las personas puedan tomar decisiones informadas en su día a día. Rafael Noriega, vicepresidente de la Asociación Fintech de Guatemala, explicó que BETO representa "una forma creativa y útil de acercar información financiera a las personas de manera clara, cercana y fácil de entender". La apuesta es que más guatemaltecos no solo accedan a servicios financieros digitales, sino que también se sientan seguros al utilizarlos.

MÁS FINTECH Y MÁS EDUCACIÓN

El Meetup abordó uno de los principales desafíos del sector en Guatemala: cómo derribar barreras de entrada y reducir brechas de información para que los servicios financieros digitales lleguen a más territorios y comunidades. Durante el evento también se presentó el Mapa Fintech 2026 y el plan de trabajo del ecosistema, junto con experiencias regionales como la de Banca de las Oportunidades, que mostraron cómo la articulación entre sectores puede ampliar el acceso financiero. Uno de los momentos centrales fue el panel “Cuando el acceso empieza por la información: educación financiera para escalar”, con participación de representantes de Vana, Swisscontact, la Comisión Nacional de Inclusión Financiera y la Asociación Fintech de Guatemala. Cristóbal Ibargüen, CEO de Vana, resumió el enfoque del encuentro: si la innovación financiera quiere llegar a más personas, todo empieza por el acceso a información clara y acompañamiento.

INNOVACIÓN CON INCLUSIÓN

El evento dejó sobre la mesa una idea clave para el ecosistema tecnológico joven del país: el crecimiento fintech en Guatemala no puede medirse solo en número de startups o productos digitales.