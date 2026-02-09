Fintech podrían apoyar mayor penetración crediticia en Latinoamérica, dice Fitch

Finanzas

Por revistaeyn.com Las fintech latinoamericanas están ampliando la oferta de los consumidores y podrían apoyar una mayor penetración crediticia en una región aún marcada por sistemas bancarios concentrados y, en la mayoría de los países, baja penetración bancaria, señala la agencia Fitch Ratings. Fitch considera que la regulación en toda la región es desigual. Algunos mercados han implementado marcos regulatorios y regímenes de licencias dedicados, mientras que otros aún están en las primeras fases de desarrollo de los mismos. Esta divergencia ha marcado el ritmo y la profundidad del desarrollo del ecosistema fintech.

"Los pagos instantáneos y las iniciativas de Finanzas Abiertas se están convirtiendo en pilares fundamentales de la expansión fintech. Están acelerando la digitalización de los pagos y facilitando el intercambio de datos a mayor escala, especialmente en Brasil, que cuenta con el ecosistema más avanzado de la región", apunta la agencia. Aun así, Fitch considera que la profundización del crédito impulsada por las fintech "sigue siendo limitada y los costes de préstamo siguen siendo elevados". Esto indica que una competencia más fuerte y una adopción más rápida del intercambio de datos aún no se han traducido de forma constante en precios más bajos para los clientes finales. Muchas fintechs también están priorizando vías regulatorias que amplían la flexibilidad de financiación. A menudo se están orientando hacia cartas bancarias u otras licencias no bancarias que permiten acceder a una base de inversores más amplia y, en algunos casos, a depósitos. Este cambio pretende fortalecer la liquidez, reducir el riesgo de refinanciación y mitigar la concentración de financiación. Los retos fintech han variado en toda la región. En algunos mercados, las fintechs han experimentado un crecimiento sólido. En otros, aún desempeñan un papel limitado en el aumento de la penetración crediticia debido a barreras estructurales como el alto uso de efectivo y los elevados costes regulatorios. Estos costes pueden limitar la diversificación de productos y la capacidad de escalar a ofertas más amplias.