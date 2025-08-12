L26.0065
Finanzas

Deuda externa pública hondureña crece 9,3 % y supera los US$10.000 millones a junio

Según un informe de la autoridad monetaria, la deuda pública reportó un incremento de US$854,3 millones, pasando de US$9.159 millones en el primer semestre de 2024 a US$10.013,3 millones en los primeros seis meses de 2025.

    Aunque la deuda subió respecto a junio de 2024, en comparación con diciembre de 2024 (US$10.206,1 millones) el saldo registró una reducción de US$192,8 millones. Foto de istock
2025-08-12

Por Agencia EFE

Honduras cerró el primer semestre de 2025 con una deuda externa pública de US$10.013,3 millones, lo que representa un incremento del 9,3 % en comparación con el mismo período de 2024, informó el Banco Central hondureño (BCH).

Según un informe de la autoridad monetaria, la deuda pública reportó un incremento de US$854,3 millones, pasando de US$9.159 millones en el primer semestre de 2024 a US$10.013,3 millones en los primeros seis meses de 2025.

Aunque la deuda subió respecto a junio de 2024, en comparación con diciembre de 2024 (US$10.206,1 millones) el saldo registró una reducción de US$192,8 millones.

Esta disminución obedece principalmente a mayores pagos de capital —US$574,2 millones— frente a desembolsos recibidos por 281,2 millones de dólares, lo que resultó en una amortización neta de US$293 millones, lo cual fue contrarrestado por una variación cambiaria desfavorable que aumentó el saldo en US$100,2 millones, explicó el BCH.

Del total del endeudamiento, la mayor parte de la deuda corresponde al Gobierno General con US$9.005,6 millones (89,9 %); le sigue el Banco Central de Honduras con US$880,4 millones (8,8 %), las Empresas Públicas No Financieras acumulan US$110,6 millones (1,1 %) y las Instituciones Públicas Financieras US$16,7 millones (0,2 %), detalló.

Por tipo de acreedor, los organismos multilaterales concentran 69 % (US$6.909,9 millones de dólares); los acreedores comerciales (instituciones financieras y proveedores) representan 20,6 % (US$2.066,7 millones), y las instituciones bilaterales el 10,4 % restante (US$1.036,7 millones).

Por instrumento, 80 % de la deuda pública (US$8.013,3 millones de dólares) corresponde a préstamos, mientras que el 20 % restante (US$2.000 millones) se compone de títulos valores (bonos soberanos) emitidos en mercados internacionales, con plazos de diez años, señaló el Banco Central.

Del total de bonos soberanos, US$700 millones de dólares se colocaron en enero de 2017; unos US$600 millones en junio de 2020 y US$700 millones en noviembre pasado. Las emisiones se cancelarán mediante un único pago de capital al vencimiento en 2027, 2030 y 2034, respectivamente, precisó.

El servicio de la deuda pública entre enero y junio alcanzó los US$785,9 millones de dólares, de los cuales US$211,7 millones fueron destinados al pago de intereses y comisiones, y US$574,2 millones al capital, indicó el organismo hondureño.

Entre enero y junio, el sector público contrató US$315,3 millones de dólares en nuevo endeudamiento con el Banco Mundial, el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional y la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinados a financiar políticas de transparencia y sostenibilidad fiscal y climática, un programa de igualdad de género e inclusión social y la Estrategia Nacional de Movilidad Humana.

Redacción web
Agencia EFE

