¿Cómo están sus finanzas a mitad de año?

"Realizar una revisión oportuna permite hacer ajustes, retomar el rumbo cuando sea necesario y fortalecer hábitos que pueden generar un impacto significativo en la estabilidad financiera de las personas y sus familias", afirmó Carlos Mena, Gerente Comercial de MultiMoney.

Así como las empresas revisan periódicamente sus resultados para hacer ajustes y alcanzar sus objetivos, las personas pueden aprovechar este momento para determinar si avanzan hacia sus metas económicas o si es necesario corregir el rumbo para cerrar el año con una mejor salud financiera.

Revisar las finanzas siempre es necesario y un buen momento es a mitad del año, para saber cómo vamos y cómo se espera terminar el año.

La educación financiera y la planificación continúan siendo herramientas fundamentales para construir estabilidad económica. Los especialistas coinciden en que pequeños ajustes realizados a tiempo pueden generar un impacto significativo en la estabilidad financiera de las familias y contribuir a construir una relación más saludable con el dinero.

Entre los principales aspectos que recomienda evaluar se encuentran:

1.Revise si el presupuesto sigue siendo realista

Los gastos y necesidades pueden cambiar durante el año. Por eso es importante comparar el presupuesto elaborado a inicios de año con la realidad actual, identifique desviaciones y realice ajustes cuando sea necesario.

2.Mida el avance de las metas financieras

Ya sea ahorrar para un viaje, adquirir un vehículo, remodelar la vivienda o crear un fondo de imprevistos, es importante revisar cuánto se ha avanzado y qué acciones son necesarias para cumplir los objetivos en el tiempo previsto.

3.Analice el nivel de endeudamiento

Un indicador fundamental es determinar qué porcentaje de los ingresos mensuales se destina al pago de deudas. Si las obligaciones financieras consumen cada vez más recursos, podría ser necesario reorganizar las finanzas o priorizar el pago de créditos con mayores tasas de interés.

4.Fortalezca su fondo de imprevistos

Contar con un fondo destinado a imprevistos permite afrontar situaciones inesperadas, como gastos médicos, reparaciones del hogar o una reducción temporal de ingresos, sin comprometer la estabilidad financiera. Además, brinda mayor tranquilidad y reduce la necesidad de recurrir al endeudamiento para cubrir gastos no planificados.