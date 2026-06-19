Cómo prevenir el impacto del estrés financiero en la salud

Finanzas

Fortalecer los hábitos de planificación económica no solo contribuye a una mayor estabilidad monetaria, sino que también puede convertirse en una herramienta clave para reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida de las familias.

Por revistaeyn.com Las preocupaciones económicas se han convertido en una de las principales fuentes de estrés para miles de hombres y padres de familia, afectando no solo su estabilidad financiera, sino también su salud emocional, sus relaciones familiares y su calidad de vida. Aunque este tema suele permanecer en silencio, especialistas advierten que el impacto psicológico de las dificultades económicas es cada vez más evidente y requiere atención. Un reciente estudio internacional denominado “Provider Pressure Paradox” (2026), realizado por Talker Research para Beyond Finance entre 2.000 hombres adultos, revela que el 35 % de los encuestados asegura que las preocupaciones financieras afectan su salud mental todos los días. Además, el 42 % indicó encontrarse en una situación económica complicada o apenas logrando cubrir sus gastos mensuales.

Los hallazgos muestran también que el 57 % considera que las dificultades económicas afectan su autoestima o percepción de éxito personal, mientras que el 72 % siente una presión social para enfrentar el estrés financiero en silencio. Esta combinación de factores puede generar ansiedad, agotamiento emocional y tensiones dentro del entorno familiar. De acuerdo con especialistas, muchos hombres continúan asumiendo gran parte de la responsabilidad económica de sus hogares. Sin embargo, cuando estas obligaciones se enfrentan sin planificación o sin acceso a herramientas adecuadas, la presión puede trasladarse a otros ámbitos de la vida, afectando el descanso, la salud física y las relaciones personales. “Prepararse financieramente ayuda a disminuir incertidumbre, tomar decisiones con mayor confianza y prevenir situaciones de estrés que terminan afectando a toda la familia”, explicó Cindy Rivera, gerente de Inclusión Financiera de Coopenae-Wink. Ante esta realidad, Coopenae-Wink recomienda algunas acciones prácticas que pueden ayudar a hombres y padres de familia a prevenir el estrés financiero y fortalecer su bienestar integral: