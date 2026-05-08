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Riqueza latinoamericana se refugia en EE.UU. Por qué el capital privado emigra

Inestabilidad política, presión fiscal, volatilidad cambiaria y búsqueda de protección patrimonial aceleran una migración de riqueza que ya supera el billón de dólares, según estimaciones de la industria financiera y reportes internacionales.

Por: Revistaeyn.com La migración de riqueza latinoamericana hacia Estados Unidos está entrando en una nueva escala. Lo que durante décadas fue interpretado como una reacción episódica ante crisis cambiarias o turbulencias políticas, hoy comienza a consolidarse como un fenómeno estructural del sistema financiero regional. De acuerdo con estimaciones de la industria de gestión patrimonial, alrededor de un billón de dólares pertenecientes a inversionistas latinoamericanos se encuentra actualmente fuera de sus países de origen, canalizado principalmente hacia plataformas financieras estadounidenses, fondos internacionales, estructuras offshore y vehículos administrados desde centros financieros como Miami, Nueva York y Texas. El movimiento coincide con una expansión acelerada del negocio global de wealth management transfronterizo. Según el más reciente Global Wealth Report de Boston Consulting Group, la riqueza financiera colocada fuera de los países de origen alcanzó los US$14,4 billones en 2024, con un crecimiento anual de 8,7%, impulsado por la creciente demanda de diversificación geográfica y activos considerados “safe havens”.

Qué lectura abre esta radiografía

La lectura que comienza a imponerse en la industria es que América Latina no atraviesa solamente una fuga de capitales tradicional. El fenómeno refleja además una transformación profunda en la lógica patrimonial de las familias empresarias, los family offices y los inversionistas de alto patrimonio de la región. Según datos históricos de BCG, América Latina mantiene una de las mayores proporciones de riqueza offshore respecto de su patrimonio total, con cerca de una cuarta parte de los activos financieros privados colocados fuera de la región, un nivel considerablemente superior al observado en economías desarrolladas. Las cifras varían según la fuente y la metodología utilizada, pero distintas consultoras financieras coinciden en la magnitud del fenómeno. Estimaciones de firmas como Cerulli Associates, Latin Asset Management y BCG sitúan los capitales latinoamericanos fuera de la región en rangos que van desde US$250.000 millones a US$350.000 millones en el caso de Brasil; entre US$180.000 millones y US$250.000 millones para México; y más de US$300.000 millones en Argentina. Colombia, Chile y otros mercados andinos también muestran niveles elevados de externalización patrimonial.Detrás del movimiento aparece una combinación de factores económicos, políticos y regulatorios.

Por qué la riqueza se va

La volatilidad cambiaria recurrente, la incertidumbre institucional, la polarización política y el endurecimiento tributario en varios países latinoamericanos están reforzando la percepción de riesgo entre grandes patrimonios privados. A eso se suma un entorno internacional donde Estados Unidos continúa ofreciendo profundidad financiera, acceso a productos sofisticados y mayor previsibilidad jurídica. En un reciente análisis sobre estrategias patrimoniales internacionales, JPMorgan Private Bank sostuvo que las familias de alto patrimonio a nivel global están aumentando su exposición internacional como mecanismo de preservación de riqueza, diversificación geográfica y planificación multigeneracional. La tendencia se observa con particular intensidad entre inversionistas de mercados emergentes. Miami emerge como uno de los principales beneficiarios directos de este desplazamiento de riqueza. La ciudad se consolidó como el gran hub financiero latinoamericano fuera de América Latina, concentrando operaciones de banca privada, multifamily offices, firmas de inversión alternativa y plataformas especializadas en clientes regionales de alto patrimonio. El fenómeno se aceleró después de la pandemia y ganó velocidad en paralelo con ciclos electorales polarizados, reformas fiscales y depreciaciones monetarias en distintas economías latinoamericanas.

Naturaleza de las inversiones

Hace dos décadas, buena parte de los capitales latinoamericanos que salían de la región buscaban esencialmente dolarización defensiva y protección patrimonial básica. Hoy, la migración incluye estrategias sofisticadas de asignación global de activos, private equity, venture capital, crédito privado, bienes raíces internacionales y planificación sucesoria internacional. En países como Argentina, la dinámica adquirió dimensiones estructurales. Distintas estimaciones privadas sostienen que los activos de argentinos fuera del sistema financiero local superan ampliamente las reservas internacionales del país y representan una proporción significativa del PIB nacional. Décadas de inflación elevada, controles cambiarios y crisis recurrentes consolidaron una cultura persistente de dolarización y externalización patrimonial. Brasil y México muestran un fenómeno distinto, aunque convergente. Allí, además del componente defensivo, pesa cada vez más la internacionalización de las familias empresarias y de los family offices regionales, que ya operan bajo una lógica global con inversiones simultáneas en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Consecuencias para el desarrollo