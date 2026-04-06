Modelos analíticos permiten aumentar la recuperación de deudas hasta en 70 %

Finanzas

Las soluciones de analítica permiten comprender los hábitos, identificar patrones y hasta personalizar los productos para sus clientes, explica especialista de SAS.

Por revistaeyn.com Las empresas del sector financiero deben, ahora más que nunca, implementar una gestión de riesgos más robusta, activa, preventiva y basada en datos; considerando que hoy la analítica avanzada se ha convertido en una aliada estratégica para anticipar vulnerabilidades, tomar mejores decisiones y fortalecer la sostenibilidad financiera. Luis Barrientos, Risk Domain Expert de SAS para América Latina, explica que “es importante comprender que la gestión de riesgos en las entidades financieras no busca eliminar completamente las pérdidas, sino mantenerlas bajo control dentro de un apetito de riesgo definido por la misma entidad, permitiendo así a las instituciones crecer, innovar y atender nuevos nichos de mercado sin comprometer su estabilidad”.

En este punto, señala, la analítica avanzada cumple un rol clave al permitir comprender cómo se comportan los flujos financieros, cómo circulan y se asignan tales recursos dentro de la organización y qué factores influyen en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los clientes. Precisamente, información generada por SAS muestra que, cuando los datos, los modelos analíticos y la toma de decisiones se integran en una sola línea de producción, las entidades pueden lograr reducciones de hasta un 25 % en el costo total de propiedad de sus sistemas, además de proyectar retornos de inversión de hasta 10 veces el monto invertido. Barrientos recordó que, tradicionalmente, la gestión del riesgo se apoyaba en modelos históricos y criterios relativamente estáticos. Existían múltiples sistemas heredados para modelar el riesgo y tomar decisiones, así como datos aislados que no se explotaban al máximo, lo que se traducía en una capacidad analítica y operativa exiguas que generaban costos más altos en todas las áreas y no permitía cumplir a cabalidad con los objetivos de eficiencia y eficacia de la institución.