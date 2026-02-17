Herramientas de inteligencia artificial predicen la recurrencia del cáncer de próstata

Por revistaeyn.com
Para responder a las necesidades potencialmente complejas de los pacientes tras el tratamiento del cáncer de próstata y ofrecer la precisión y el cuidado necesarios durante el seguimiento, el Departamento de Oncología Radioterápica de Mayo Clinic desarrolló la PSA Control Tower.
Se trata de una herramienta inteligente de monitorización diseñada para ayudar a los clínicos a mantener una supervisión cercana y continua de los pacientes después del tratamiento.
Tradicionalmente, el seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata se realiza según un calendario estándar y depende de la revisión manual de los resultados. Este proceso puede ser lento y retrasar la atención debido a trámites administrativos. Cambios sutiles, pero clínicamente relevantes, en los resultados de las pruebas pueden pasar desapercibidos o detectarse demasiado tarde.
El seguimiento del cáncer de próstata depende de comprender cómo evolucionan los niveles del antígeno prostático específico (PSA) a lo largo del tiempo. Cada prueba de PSA es importante, pero detectar signos tempranos de recurrencia requiere un contacto regular y una monitorización continua.
La PSA Control Tower integra información clínica y tendencias de PSA, y utiliza herramientas inteligentes para ayudar a los equipos asistenciales a identificar qué pacientes pueden necesitar atención y en qué momento. Al detectar posibles problemas de forma más temprana, el sistema contribuye a mantener una conexión continua con los pacientes.
A nivel interno, la PSA Control Tower se sustenta en la Plataforma Mayo Clinic, una infraestructura segura que permite al personal de Mayo Clinic acceder a amplios conjuntos de datos de pacientes anonimizados.
Gracias a ello, los equipos pueden estudiar patrones a lo largo del tiempo y construir modelos predictivos utilizando información procedente de resultados de laboratorio, notas clínicas, estudios de imagen, así como informes anatomopatológicos.
“Nuestra esperanza es que la PSA Control Tower represente un inusual beneficio triple para pacientes, médicos y sistemas hospitalarios”, afirma Mark Waddle, M.D.
Con la incorporación progresiva de nuevos datos, los modelos predictivos evolucionan y aumentan su precisión. Gracias a la tecnología de la Plataforma Mayo Clinic, los clínicos pueden visualizar fácilmente las tendencias del PSA y el riesgo de recurrencia mediante paneles intuitivos y claros, lo que les proporciona información oportuna para mantener conversaciones bien fundamentadas y ofrecer una atención personalizada, manteniendo la pericia clínica y el enfoque humano como elementos centrales.