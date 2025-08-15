Las reservas internacionales brutas de Nicaragua superan los US$7.400 millones

Finanzas

Durante julio de 2025, las reservas internacionales brutas aumentaron en US$225 millones con relación al mes anterior, impulsadas principalmente por las cuentas netas del sector público no financiero.

Por Agencia EFE El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los US$7.431 millones hasta julio pasado, un 25,9 % más en relación al mismo mes de 2024, informó el banco emisor del Estado nicaragüense. La cifra es mayor en US$1.528 millones frente al saldo a julio de 2024, cuando el remanente de las RIB cerró en US$5.903 millones, precisó el emisor en un informe.

Los US$7.431 millones de las RIB también superan los US$7.206 millones de dólares con que estas reservas cerraron en junio pasado, detalló la entidad. Durante julio de 2025, las reservas internacionales brutas aumentaron en US$225 millones con relación al mes anterior, impulsadas principalmente por las cuentas netas del sector público no financiero, el aumento del encaje legal, la entrada de recursos externos, y la colocación neta de letras en moneda extranjera, explicó la entidad monetaria. Ese nivel de reservas internacionales a julio de 2025 es consistente con una cobertura a base monetaria de 3,8 veces, puntualizó.