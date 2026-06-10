Finanzas

Optimizar procesos de créditos con IA permitiría generar hasta 15 % más de ingresos

La inteligencia artificial y los modelos analíticos avanzados de optimización comienzan a consolidarse como herramientas estratégicas para transformar la forma en que las entidades financieras pueden tomar sus decisiones de otorgación de crédito.

Por revistaeyn.com Las entidades financieras en Latinoamérica enfrentan una presión creciente para aumentar la rentabilidad de sus carteras crediticias sin asumir mayores niveles de riesgo. Ante este escenario, la inteligencia artificial (IA) y los modelos analíticos avanzados de optimización comienzan a consolidarse como herramientas estratégicas para transformar la forma en que las entidades financieras pueden tomar sus decisiones de otorgación de crédito.

De acuerdo con Omara González, Customer Advisory de SAS, uno de los principales desafíos de la banca actual dentro de sus procesos de otorgamiento de créditos consiste en encontrar el equilibrio entre crecimiento, rentabilidad, gestión del riesgo y cumplimiento regulatorio, especialmente cuando las decisiones continúan apoyándose en esquemas tradicionales de segmentación. “La banca enfrenta hoy retos importantes relacionados con la rentabilidad por cliente, la eficiencia operativa y la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios económicos y regulatorios. En muchos casos, las instituciones siguen utilizando modelos que agrupan clientes muy diferentes bajo una misma categoría de riesgo, lo que limita la capacidad de capturar oportunidades de negocio y gestionar adecuadamente la exposición al riesgo”, explicó González. Señaló que esta situación se vuelve especialmente relevante en momentos en que las entidades financieras deben enfrentar fenómenos como incertidumbre económica, cambios en las tasas de interés, inflación, conflictos geopolíticos y modificaciones regulatorias que pueden afectar tanto la capacidad de pago de los clientes como la rentabilidad de los productos financieros. Frente a este panorama, la IA permite analizar el comportamiento individual de cada cliente mediante modelos de optimización, incorporando los resultados de los modelos de machine learning capaces de procesar grandes volúmenes de información y detectar de forma anticipada patrones de pago, capacidad de endeudamiento, entre otros.