Finanzas

Cinco recomendaciones para fortalecer la salud financiera de las empresas

Mantener un historial crediticio sólido y contar con información financiera confiable se convierte en un factor clave para acceder a mejores oportunidades de financiamiento y apoyar el crecimiento sostenible de los negocios.

Por revistaeyn.com El financiamiento empresarial continúa consolidándose como un motor para el crecimiento económico en Panamá. De acuerdo con cifras de APC Experian, durante 2025 se originaron 28,656 nuevos créditos para personas jurídicas, un incremento del 48 % en comparación con los 19,346 créditos registrados en 2024, reflejando una mayor utilización del crédito como herramienta para impulsar el desarrollo de los negocios. Al mes de julio de 2026, la plataforma de APC Experian registra 87,936 personas jurídicas, que en conjunto mantienen 168,583 referencias activas y un saldo de crédito superior a US$21,933 millones.

Los indicadores de personas jurídicas también muestran, al cierre de julio de 2026, un comportamiento positivo en la calidad de la cartera. Apenas 5.6 % de las obligaciones y 4.3 % del saldo total del crédito presentan una mora superior a 61 días. En cuanto a los productos financieros más utilizados, las tarjetas de crédito lideran la cartera empresarial con 28,287 obligaciones, seguidas por los préstamos comerciales (19,109), las líneas de crédito (15,498) y, las líneas rotativas (12,827). Otros productos, como leasing, factoring y préstamos especializados, mantienen una participación menor dentro del total de referencias registradas. "El crédito no debe verse únicamente como una solución financiera de corto plazo, sino como una herramienta estratégica para impulsar la innovación, expandir operaciones y fortalecer la competitividad de las empresas", afirmó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian. Con el propósito de fomentar un uso responsable del crédito, APC Experian recomienda a las empresas: