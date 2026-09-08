Cinco recomendaciones para fortalecer la salud financiera de las empresas

Por revistaeyn.com
El financiamiento empresarial continúa consolidándose como un motor para el crecimiento económico en Panamá. De acuerdo con cifras de APC Experian, durante 2025 se originaron 28,656 nuevos créditos para personas jurídicas, un incremento del 48 % en comparación con los 19,346 créditos registrados en 2024, reflejando una mayor utilización del crédito como herramienta para impulsar el desarrollo de los negocios.
Al mes de julio de 2026, la plataforma de APC Experian registra 87,936 personas jurídicas, que en conjunto mantienen 168,583 referencias activas y un saldo de crédito superior a US$21,933 millones.
Los indicadores de personas jurídicas también muestran, al cierre de julio de 2026, un comportamiento positivo en la calidad de la cartera. Apenas 5.6 % de las obligaciones y 4.3 % del saldo total del crédito presentan una mora superior a 61 días.
En cuanto a los productos financieros más utilizados, las tarjetas de crédito lideran la cartera empresarial con 28,287 obligaciones, seguidas por los préstamos comerciales (19,109), las líneas de crédito (15,498) y, las líneas rotativas (12,827). Otros productos, como leasing, factoring y préstamos especializados, mantienen una participación menor dentro del total de referencias registradas.
"El crédito no debe verse únicamente como una solución financiera de corto plazo, sino como una herramienta estratégica para impulsar la innovación, expandir operaciones y fortalecer la competitividad de las empresas", afirmó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.
Con el propósito de fomentar un uso responsable del crédito, APC Experian recomienda a las empresas:
• Revisar periódicamente su historial crediticio. Verificar que la información reportada esté correcta y actualizada, permite identificar oportunidades de mejora y fortalecer el perfil financiero.
• Solicitar financiamiento de acuerdo con las necesidades del negocio. Antes de adquirir nuevas obligaciones, es importante evaluar la capacidad de pago y asegurar que el crédito contribuya al logro de los objetivos empresariales.
• Mantener niveles saludables de endeudamiento. Evitar el sobreendeudamiento mejora la capacidad de negociación con las entidades financieras y favorece el acceso a nuevas oportunidades de crédito.
• Cumplir puntualmente con las obligaciones financieras. Un buen historial de pagos fortalece la reputación crediticia y facilita el acceso a mejores condiciones de financiamiento.
• Diversificar las fuentes de financiamiento. Explorar alternativas como líneas de crédito, leasing o factoring puede brindar mayor flexibilidad para atender las necesidades del negocio.
El crecimiento sostenido del crédito empresarial y los bajos niveles de morosidad reflejan un ecosistema financiero que continúa respaldando el desarrollo del sector productivo panameño.