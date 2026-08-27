Panamá: Saldo de crédito de cooperativas reporta crecimiento de 3 % a julio

Finanzas

El préstamo personal representa el principal componente de la cartera cooperativa, con un saldo de US$1,174 millones y más de 103.000 obligaciones activas.

Por revistaeyn.com De acuerdo con las cifras registradas en el Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian, al cierre de julio, las Cooperativas de Panamá mantenían un saldo de crédito de US$1,692 millones, frente a US$1,644 millones registrados en julio de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 3 %. En el primer semestre de 2026, el sector contabiliza además 144,523 referencias activas, con un saldo promedio de US$11,710 por obligación.

Este crecimiento evidencia la importancia de las cooperativas como fuente de financiamiento para miles de consumidores, pero también plantea el reto de continuar fortaleciendo sus capacidades para crecer de forma sostenible, gestionar adecuadamente el riesgo y aprovechar nuevas tecnologías que permitan hacer más ágiles y eficientes sus procesos de crédito. “Las cooperativas cumplen un rol fundamental en el acceso al crédito y en el avance de la inclusión financiera en Panamá. A través de La Ruta de la Innovación queremos poner a disposición del sector, sin costo, conocimiento y experiencias que les permitan aprovechar de mejor manera la información, la analítica y la tecnología para crecer de forma sostenible y tomar decisiones cada vez más ágiles y precisas”, indicó Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian. Las cifras de APC Experian muestran que, junto con la expansión de la cartera cooperativa, se ha registrado una mejora en algunos indicadores de comportamiento crediticio.