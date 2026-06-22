Continúa mejorando el índice de morosidad crediticia en Panamá en mayo

Finanzas

Actualmente, más del 93 % de las obligaciones registradas se mantienen al día (dentro de los 60 días de pago), evidenciando una mejor administración financiera por parte de los consumidores.

Por revistaeyn.com Al cierre de mayo, el Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian refleja una evolución positiva en los indicadores de crédito y comportamiento de pago en Panamá. En la plataforma de APC Experian 2,463,115 personas mantienen al menos una referencia activa, mientras que el saldo total de crédito se sitúa al corte de mayo en US$42,020 millones, sin considerar cuentas contra reserva.

Los indicadores de morosidad continúan mostrando señales favorables en comparación con el año anterior, especialmente en sectores clave del sistema financiero. Actualmente, más del 93 % de las obligaciones registradas se mantienen al día (dentro de los 60 días de pago), evidenciando una mejor administración financiera por parte de los consumidores y una evolución positiva en los hábitos de pago. Específicamente, el indicador de morosidad en el saldo total está en 6.6 % contra 7 % el año pasado. La cartera hipotecaria continúa consolidándose como el principal componente del crédito en Panamá, superando los US$21,495 millones en saldo y manteniendo niveles de morosidad del 4.7 %. Este comportamiento refleja estabilidad en el mercado inmobiliario, reporta APC Experian. La cartera de préstamo personal continúa siendo uno de los principales componentes del crédito de consumo en Panamá, con un saldo, solo en el sistema bancario de US$8,760 millones y un índice de morosidad del 4.2 %.